Silný nápor větru doprovázený velkou ránou, po chvíli zvuk sirén přijíždějících hasičských aut. To zažili obyvatelé jednoho z panelových domů v žatecké Růžové ulici, jehož střechu v úterý 10. února značně poškodila bouře Sabine. Nápor větru odtrhl plechové opláštění a nadzdvihl a roztrhal lepenku na ploché střeše. Hasiči ji tehdy lany provizorně zajistili. Oprava začala včera, shodou okolností po noci, kterou doprovodila další silná větrná bouře.

Práce na opravě střechy panelového domu potrvají několik dní, oprava vyjde na statisíce korun. Začalo se tím, že jeřáb vyzdvihl na střechu sedmipatrového domu palety s balíky s rolemi nové lepenky a dalším materiálem. Opačným směrem do přistaveného kontejneru putovala stará lepenka. „Kolem dokola na kraj střechy dáme OSB desky a do nich nové oplechování připevníme vruty. Bude to držet víc než před tím, kdy tam byly jen latě přitlučené několika hřebíky. Následně budeme pokládat na střechu novou lepenku,“ přiblížil postup prací Jaroslav Černý, spolumajitel firmy Klemo, která opravu střechy provádí. Hradí se z pojistky bytového domu.

V noci na pondělí přešla přes Českou republiku další bouře, tentokrát s názvem Julie. V okrese Louny způsobila několik problémů, hlavně s padajícími stromy. Nad Velemyšlevsí na Žatecku strom zatarasil silnici, v Podbořanech ve Vroutecké ulici se opřel o dům. „Tamní hasiči strom částečně rozřezali a doporučili majiteli domu, aby ho nechal úplně pokácet,“ sdělil mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Bouře opět poškodila i pár střech. Oprava té na paneláku v Žatci bude však největší.

„Daleko víc práce jsme měli ale před lety, kdy v jediný den vítr poškodil v Žatci střechu na nemocnici a kasárnách,“ doplnil Jaroslav Černý.

Ke zmíněným událostem došlo na konci března roku 2015, tehdy silný poryv větru utrhl z budovy, v níž sídlí gynekologie a v přízemí interna, plechovou střechu. Střecha byla opravená za měsíc.

Silný vítr v Žatci škodil také v prosinci roku 2016. Tehdy se zřítil vánoční strom na náměstí Svobody. Při pádu asi patnáct metrů vysokého smrku se naštěstí nikomu nic nestalo. K události totiž došlo v neděli krátce před polednem, kdy bylo okolí stromu relativně prázdné. Smrk poničil jedno zaparkované auto, poškodil mu čelní sklo a také zpětná zrcátka.