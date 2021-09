Domy „hrůzy“ v centru města, ošklivé ruiny, počmárané zdi. I takový pohled se vám naskytne, když se vydáte na procházku žateckými ulicemi. Redaktor Deníku se prošel městem a podíval se na místa, která by si zasloužila lepší péči majitelů. Projděte se společně s námi. Posílejte nám také své snímky míst v Žatci, která by podle vás mohla vypadat lépe, na zatecky@denik.cz .

Žatec by rád se svými chmelařskými památkami na seznam UNESCO. Některá místa ve městě by ale zasluhovala vylepšit.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.