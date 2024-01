Obě vlaková nádraží vlastní státní Správa železnic (SŽ). Se západním žádné velké plány nemá, je možné, že se zchátralá budova za pár let zbourá a v místě zůstane jen nějaký přístřešek pro cestující a zázemí pro provoz trati. Příliš využívané není, na nádraží zastavují rychlíky mezi Plzní a Mostem a svou dráhu tam začínají a končí osobní vlaky na trati Žatec – Postoloprty – Most.

Větší frekvence cestujících je na hlavním nádraží, které navíc leží na trati Chomutov – Lužná u Rakovníka – Praha. Blýská se mu na lepší časy. SŽ po několika měsících dokončila výběrové řízení na firmu, která provede rozsáhlou rekonstrukci památkově chráněné budovy hlavního vlakového nádraží v Žatci za zhruba sto milionů korun. Do konce příštího roku projde obnovou nejen střecha a fasáda, ale také odbavovací hala a toalety pro cestující, ke zvýšení komfortu cestujících přispěje nový výtah. Rekonstrukci budovy nádraží připravovala SŽ několik let, z různých důvodů s ní začne až letos.

„Objekt z roku 1873 čeká oprava střechy, fasády a omítek a také výměna dlažby. Stavbaři zrenovují i nástupištní přístřešek. Obnovením původních střešních světlíků a odstraněním přístavby se navíc napraví nevhodné zásahy do historického vzhledu budovy. Renovací projde také odbavovací hala včetně pokladen a zázemí několika dopravců. Cestující ocení přehlednější informační a orientační systém i nový výtah, který bezbariérově propojí halu s přednádražním prostorem,“ vypočetla mluvčí SŽ Nela Eberl Friebová.

Železnice byla nedílnou součástí hospodářského rozmachu města, byla na ni napojena řada místních podniků – cukrovar, bývalý Dreherův pivovar, šroubárna. Profit z toho měly také místní jatky, které patřily k tradičním firmám v regionu. Vykupovala od chovatelů a zpracovávala prasata a hovězí dobytek a maso dále prodávala. Součástí podniku byla i prodejna masa a masných výrobků, velmi oblíbená mezi místními i městem projíždějícími obyvateli. Podnik ale kvůli dluhům v polovině roku 2016 skončil, soud na něj pak prohlásil konkurz. Insolvenční správkyně opuštěné budovy a pozemky prodala, zpeněžilo se i vnitřní vybavení.

Areál je roky opuštěný, zchátralý, v poslední době v něm hledaly útočiště osoby bez domova a narkomani. I v této lokalitě ale svítá na lepší časy. Prostor roky uzavřeného závodu u Ohře při silnici I/27 Most – Plzeň se zásadním způsobem promění. Budovy se zbourají, v areálu bývalých jatek vyroste nové maloobchodní centrum. Bude tam supermarket Billa, obchod s elektronikou a spotřebiči Datart, DM drogérie nebo prodejna chovatelských potřeb Super zoo.

„Naším záměrem je, aby demolice starých budov a výstavba nových na sebe navazovaly, jakmile získáme společné územní rozhodnutí a stavební povolení, začneme. Termín otevření nového retailového centra v Žatci, který je stanovený před Vánocemi roku 2024, zůstává,“ sdělil Jindřich Kukačka, jednatel společnosti PORTIN invest.

V Žatci je další celá řada zchátralých budov a nevyužitých areálů. Některé jsou v majetku města. Letos skončí proměna bývalých papíren nebo kláštera, radnice chce začít s přestavbou bývalé vojenské věznice nebo posádkového domu armády. Během na dlouhou trať je proměna bývalého Dreherova pivovaru.

Řada chátrajících domů soukromých vlastníků je přímo v centru města. „Vznikla pracovní skupina, která objíždí jejich majitele a komunikuje s nimi. Ptá se jich, co s domy zamýšlejí, zda je nechtějí prodat, zda v této věci nepotřebují nějak pomoc. Určitě mezi prvními chceme řešit Hošťálkův dům, veřejně jsme vyzvali majitele Družby, aby i s tímto objektem něco dělal. Jsou to ale věci, které jako město moc ovlivnit nemůžeme. Na druhou stranu UNESCO dalo místním podnikatelům a majitelům domů v centru novou šanci,“ řekl žatecký starosta Radim Laibl.

Žatec v poslední letech postavil ve svém katastru několik úseků cyklostezky podél řeky Ohře s asfaltovým povrchem, ten nejdelší, směrem na Nechranice, dokončil loni. Ostudou z pohledu cyklistů je ale nyní úsek v opačném směru – na Louny. Ten končí v polích na pravém břehu řeky, do Trnovan se dá dostat jen po neupravené polní cestě. V létě je zarostlá, když prší rozbahněná. Drtivá většina cyklistů proto mezi Žatcem a Trnovany jezdí po frekventované silnici, kam je navedou mapy.

„Výstavbu dalšího úseku cyklostezky Ohře ve směru na Trnovany připravujeme,“ sdělil Radim Laibl. Kdy se konkrétně ale začne stavět, není jasné. Promluvit do toho může také chystaná rozsáhlá rekonstrukce železničního mostu přes řeku na trati do Lužné, kterou plánuje SŽ. Příhradová konstrukce o délce 139 metrů z roku 1892 se vymění za ocelobetonovou, nynější plány počítají s pracemi mezi lety 2025 až 2027. Pokud by se pod ní vybudovala cyklostezka, kvůli stavebním pracím by byla stejně dlouhé měsíce uzavřená a těžká technika by ji mohla poškodit. Proto zřejmě dojde k výstavbě cyklostezky až po dokončení prací na mostě. Záležet bude také na tom, zda město na cyklostezku získá dotaci.

Část cyklostezky blíže k Trnovanům by měl postavit Ústecký kraj. „V současné době je tento úsek mezi dalšími 21 na cyklostezce Ohře, které se projektují. Zatím se zpracovává dokumentace pro územní řízení a po něm bude následovat dokumentace pro stavební povolení," sdělila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Samotná stavba je tak otázkou druhé poloviny dvacátých let.