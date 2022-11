Na dvě strašidelné akce mohou zavítat rodiče se svými ratolestmi v Žatci. V pátek 4. listopadu bude strašit v tamním domě dětí a mládeže, o den později, v sobotu 5. listopadu, v Chrámu chmele a piva. V areálu "chrámu" se bude konat chmelloween.

Ilustrační foto | Foto: Lucie Steklá

Od 15 do 17 hodin pro malé a bojácné návštěvníky, od 18 do 20 pro odvážné. Vstupné je 50 korun, kdo ale ve čtvrtek nebo pátek přinese vyřezanou strašidelnou dýni, bude mít vstupenku zdarma. V pátek 4. listopadu je v plánu také akce Strašení v DDM. V domě dětí a mládeže bude probíhat od 18 do 20 hodin, na děti bude čekat strašidelný hrad, nejrůznější nestvůry, a také soutěže.