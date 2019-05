Nerudovo náměstí prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Celé se vydláždí, uprostřed vznikne prostor pro plastiku. „Doplnění plastik nebo fontán na všechna náměstí je obsaženo ve schváleném programu regenerace historického jádra Žatce i součástí dokumentace ke vstupu města do UNESCO,“ připomněla vedoucí odboru rozvoje žatecké radnice Kateřina Mazánková.

Padlo rozhodnutí, že plastika na Nerudově náměstí bude v podobě Chmelového koně. „Návrh je autorským dílem profesora Michala Gabriela, který se při návštěvě Žatce u sběratelů umění manželů Zemanových inspiroval chmelařskou a pivovarskou historií města,“ vysvětlila Mazánková.

Návrh Chmelového koně má s uměleckou nadsázkou symbolizovat chmelařské a pivovarské tradice Žatce. „Hříva koně bude tvořena chmelovými hlávkami a kůň bude kráčet na pivních sklenicích. Tato nadsázková a vtipná alegorie netradičně symbolizuje provázanost chmele a piva a tradic Žatce. Bronzový objekt bude volně přístupný veřejnosti, lidé budou mít možnost si na koně vysednout a vyfotit se,“ popsal architekt města Jiří Vaníček.

Za rekonstrukci Nerudova náměstí město zaplatí sedm milionů korun bez DPH. Cena přibližně 260 kilogramů těžkého bronzového odlitku koně je stanovena na jeden a půl milionu. "Ve smlouvě o dílo na rekonstrukci Nerudova náměstí není dodávka sochy koně zahrnuta," sdělila Kateřina Mazánková.

„Cena je nižší díky tomu, že už mám základní model a formu koně. V ceně jsou započítané i náklady na přepravu a osazení sochy,“ uvedl Michal Gabriel. Autor by formu pro Žatec upravil.

Odkaz na Hrnčířské náměstí

Pokud by zastupitelé rozhodli, že u koně bude fontánka v podobě nádoby, která by měla vztah k původnímu názvu náměstí, jež se jmenovalo Hrnčířské, cena celé plastiky stoupne. A to asi o 400 tisíc korun.

Většina plastik v Žatci ztvárňuje lidské bytosti, jediná větší socha zvířete ve městě se nachází na koupališti. Jedná se o velrybu ze 17. století, která původně zdobila park v Klášterci nad Ohří.

Akademický sochař Michal Gabriel, který má vytvořit plastiku koně, je vysokoškolský učitel a renomovaný umělec. Spolu s Davidem Černým a Jaroslavem Rónou patří mezi nejvýznamnější sochařské osobnosti současnosti. Je zakládajícím členem skupiny Tvrdohlaví, za svoji tvorbu obdržel cenu Jindřicha Chalupeckého. Mezi jeho významná díla patří výtvarná spolupráce na výzdobě v pavilonu indonéské džungle v ZOO Praha.