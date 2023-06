/FOTO, VIDEO/ V Žatci se má během příštích let kompletně zrekonstruovat nejen historická nádražní budova, proměnit se má také prostranství před vlakovým nádražím a nedaleký parčík. Novou podobu má prostor v Rooseveltově ulici získat v příštích letech. Kdy přesně? O tom se zatím jedná, radnice chce práce koordinovat s opravou 150 let staré budovy nádraží.

Žatec chce zrevitalizovat prostor před vlakovým nádražím a přilehlý parčík | Video: Deník/Hynek Dlouhý

„Město se chystá upravit prostor před nádražím v Rooseveltově ulici. Odbor rozvoje města už má připravenou projektovou dokumentaci i stavební povolení. Počítá se s kompletní obnovou prostranství před nádražím včetně revitalizace parčíku,” informoval mediální zástupce Žatce Tomáš Kassal.

Rekonstrukce budovy nádraží má v Žatci odstartovat už letos, za zhruba 90 milionů má být hotovo v roce 2026. Právě s pracemi na historickém skvostu chce radnice práce koordinovat. Jedná proto nyní se Správou železnic, která je investorem akce renovace nádraží. Osloven byl také kraj, je možné, že nové budou také zastávky pro autobusy. „Jednáme proto s krajem, jaké jsou možnosti spolupráce,” uvedl starosta Žatce Radim Laibl.

Deníkem oslovení lidé renovaci vítají. „Prostor před nádražím i park si to určitě zaslouží. Je to vizitka města, cestující tudy vstupují do Žatce. Mělo by to tedy být reprezentativní,“ doufá při pohledu na lokalitu Miroslava Králová.

Až na dno. Ojedinělá soutěž české armády dá vojákům v Žatci pořádně zabrat

„Určitě jsem pro. Je tam hodně často nepořádek, tak by se to mohlo zkrášlit. Ale pak také hlídat, aby se to zase hned nezničilo,“ upozorňuje Petra Jílková.

„Je to dobře, podporuji to. Doufám, že to nebude promarněná příležitost, že se to udělá pěkně a aby to bylo hlavně funkční. To místo si to určitě zaslouží. Teď je místo před nádražím takové holé, nic tam není, parčík je takový neudržovaný, tak snad se to změní,“ přidal se také Lubomír Šebesta