/FOTO, VIDEO/ Několikaměsíční zpoždění. Stavět se mělo začít už loni na podzim, nakonec to má být podle slibů žatecké radnice až na jaře. Snad to „klapne“, doufají obyvatelé největšího žateckého sídliště. Lidé na žateckém sídlišti Jih mají totiž dlouhodobě obrovské problémy s parkováním. Trochu ulevit jim mělo právě nové parkoviště pro 89 aut v ulici Stavbařů, plány města ale oddálily komplikace. Část veřejnosti navíc nevítá, že radnice uvažuje o zpoplatnění.

Žatecká radnice původně slibovala, že už na podzim budou potíže s parkováním na Jihu menší. Parkoviště pro 89 aut mělo začít vznikat v ulici Stavbařů, naproti výjezdu z Lípové ulice, kde je dnes pole. Jenže pak došlo ke zpoždění. Podle nových plánů vedení města se má začít stavět v dubnu.

„Slibovali jsme, že toto parkoviště začneme budovat už na podzim 2023. Administrativní příprava ale byla náročnější, než jsme předpokládali. Proto se termín realizace opozdil, za což se omlouvám,“ vysvětluje zdržení starosta Žatce Radim Laibl.

Lidé ze sídliště doufají, že se stavba nového parkoviště rychle realizuje. Na velké problémy s parkováním si stěžují dlouhodobě. „Už aby to bylo. Snad se to povede, i když po tom dalším odkladu jsem trochu znejistěl. Ale snad ano. Parkování tady je peklo, chybí tu spoustu míst. Často parkuji pořádně daleko od domu a odpoledne nebo navečer prostě nemáte šanci zaparkovat rozumně,“ myslí si například Karel Skalník.

„Hrůza to parkování tady. Strašné. Potom, co se opravila Stavbařů ještě ubyla řada míst, část soukromého parkoviště u obchodu, kde se také parkovalo, se oplotila a zpoplatnila. A auta přibývají. Často to tady objíždím bezvýsledně dlouho, neuvěřitelně dlouho, a parkuji až Bůh ví, kde. Jezdím marně, objíždím okolní ulice,“ stěžuje si Jakub Košíř.

Zadarmo, nebo za poplatek?

Žatecká radnice zvažuje, že nové parkoviště v ulici Stavbařů po dokončení zpoplatní. „Uvidíme, budeme ještě rozhodovat, jestli plocha bude zdarma, nebo bude zpoplatněná,“ pokračoval starosta Radim Laibl.

Jakou částku by šoféři platili, se zatím neví. Do příštích let se ale zdá, že radnice bude parkoviště zpoplatňovat více. „Do budoucna zřejmě bude trendem zpoplatnění parkovišť. Uvažujeme o tom i v případě toho v ulici Stavbařů naproti vnitrobloku Lípové ulice. Projekt počítá s tím, že u vjezdu bude závora s čipem. Věřím, že majitel auta na sídlišti rád zaplatí určitý finanční poplatek, aby měl jisté své parkovací místo,“ říká Laibl.

Co na to lidé na sídlišti? Názory se různí, slyšet jsou příznivci i odpůrci. „Když budu mít jisté místo, bezpečné, rozumnou částku bych zaplatil,“ nemá s tím problém Miroslav Vágner. „Chápu, že hledat nová místa je složité. Ale aby si je pak mohl dovolit jen někdo, když platit se budou z městských peněz, ne ze soukromých, mi nepřijde správné. Každý nemá tolik peněz. Tyto služby by město mělo poskytovat a ne vydělávat na parkování na sídlištích,“ nevítá zprávu Jakub Košíř.

Radnice chce i dál po městě hledat místa, kde stavět nová parkoviště nebo rozšiřovat ta stávající. „Nechali jsme si vypracovat studii rozvoje parkovacích ploch v Podměstí a na Jihu. Na základě studií a s doporučením dopravní komise vytipujeme konkrétní lokality, kde chceme připravovat projektovou dokumentaci a pak přejít k samotné realizaci,“ popsal záměr starosta.

Kdy a kde po městě budou další plochy vznikat se konkrétně ještě neví, rozhodovat o tom teprve má vedení města. Napovědět měla ale právě studie, kterou si radnice nechala zhotovit, tou se chtějí radní řídit.

Už na jaře má vyrůstat dalších 40 míst v ulici Vrchlického. Další plány do budoucna mluví o parkovací ploše pod Nákladní ulicí, plánuje se 70 míst, projekt se ale teprve bude chystat. Řeší se také lokalita Šafaříkovy ulice, nebo čtyři místa v podměstí.

Nejkomplikovanější situace je ale právě na Jihu. Studie se zabývala celou lokalitou, není ale zatím jasné, jak a kde se s rozšiřováním začne. Navíc jak místa na sídlišti ubývají, hledají je šoféři i v okolí. Zhoršuje se tak výrazně situace s parkováním i v širším okolí a v dalších lokalitách. Radnice chce situaci řešit, deklaruje snahu, uvažuje se nad několika variantami. Špatnou zprávou pro veřejnost ale je, že žádná nebude uskutečněná úplně brzy, všechny vyžadují přípravu v řádu spíše let.

Mluvilo se například o více parkovacích řadách podél ulice Stavbařů, o druhé či třetí řadě současného parkoviště u pole. Tuto variantu ale zatím radnice opustila. „Prozatím jsme to odložili, nepočítáme nyní s touto variantou. Nechceme ukrajovat území, které se dál může rozvíjet. Není také úplně jasné, co tam v budoucnu bude. Náš názor je nyní toto území nezabírat,“ uvedl Laibl.

Ještě nedávno přitom byla tato varianta „ve hře“, její opuštění se části veřejnosti nelíbí. „Už se o tom mluví léta, že by tam mohla být druhá nebo třetí řada. Už to mělo být dávno připravené. Bylo by to velmi levné a rychlé řešení. A že se neví, co tam bude? Ať tam bude cokoli, bude to parkoviště potřebovat,“ myslí si Miroslava Kepková.

Malé parkovací domy?

Zvažují se také parkovací domy na sídlišti. „Studie ukázala, že jedním z nejlepších řešení by mohly být menší parkovací domy ve vnitroblocích. Je to teprve v počátcích, ale budeme se tím zabývat,“ naznačil záměry vedení města starosta Laibl. Radnice připouští, že by šlo o nákladnou variantu, ale údajně nejúčinnější.

I tento záměr ale část lidí kritizuje. „Malé parkovací domy ve vnitroblocích? To je nesmysl. Bude to extrémně drahé, vnitrobloky budou nahuštěné, nebude se tam dát takzvaně dýchat, bude to stínit. Musíte přeložit sítě. Navíc když uděláte nájezdy, sloupy, tolik míst nepřibude, je to tam malé,“ tvrdí Pavel Chrudimský.

Radnice deklaruje, že se bude dál snažit parkoviště rozšiřovat. „Snažíme se všude parkovací místa přidávat, děláme, co můžeme. Je to ale často velmi složité, často není místo a není to bohužel záležitost několika měsíců. Máme ale vytipovaných deset až třináct míst, kde by mohlo být více míst. Od pár míst až po větší parkoviště,“ dodal starosta Radim Laibl.

