Rodiny s dětmi, senioři, pejskaři, zamilované páry, ti všichni jsou častými návštěvníky žateckých parků. Ve městě často zaznívají hlasy, že by si zasloužily zásadnější revitalizaci. Lidé chtějí více hřišť, relaxačních prvků, přejí si, aby parky více ožily. Dočkají se parky v Žatci nové podoby? O jejich obnově se ve městě mluví už dlouho, prozatím se odkládala. Nyní ale svitla parkům naděje, radnice slibuje v příštích letech postupné oživení. První má začít revitalizace parku Macerka, odstartovat má v příštích měsících. Kompletně hotovo ve všech parcích by mělo být do pěti let.

„Chodím do parku často na procházky s malou a určitě by to tam chtělo nové lavičky a další věci. Líbilo by se mi i třeba hřiště pro děti nebo nějaká další místa na relaxaci,“ myslí si Ivana Holušová ze Žatce.

Prales Bufo. Lidé si stěžují, že park je neudržovaný. Žatec chystá renovaci

„Nějaké dětské hřiště, není tam vůbec žádné. Herní prvky nebo altánky. Kdysi dávno tam byla dokonce restaurace, teď tam není nic. Líbilo by se mi, kdyby se parkům věnovalo více péče, mám je moc ráda. Trochu je oživit, zmodernizovat. Jinde to v parcích více žije, jsou více využívané. Na některých místech je také někdy nepořádek. Parky by určitě potřebovaly nějakou obnovu,“ připojuje se Martina Prachařová.

Část veřejnosti by ale směřovala peníze raději jinam. „Myslím, že máme více problémů a parky mi přijdou úplně v pohodě. Je tam krásně. Chodím tam rád, líbí se mi ten klid. Neměnil bych. Nemyslím si, že je potřeba velkých investic,“ řekl například Miroslav Martínek.

Macerka za 20 milionů

Že by si parky zasloužily zásadnější revitalizaci, si myslí také vedení žatecké radnice. O jejich renovaci se ve městě přitom mluví už dlouho, několikrát se probírala na zastupitelstvu. Prozatím pokaždé z ní ale sešlo. Nyní radnice slibuje, že už brzy postupná renovace odstartuje. Letos byla zpracována studie, která napověděla, v jakém jsou stavu a jak by parky mohly vypadat. „Chceme revitalizovat parky co nejdříve, určitě si to zaslouží. Protože jsou to ale velké náklady, půjdeme postupně. Jako první přijde na řadu park Macerka, na který již máme stavební povolení. Práce na první etapě by tam mohly začít už v blízkých měsících,“ uvedl starosta Žatce Radim Laibl.

Odhady na investici se pohybují okolo 20 milionů, proto i renovace parku Macerka, který se nachází po pravé ruce při jízdě směrem do centra, se bude dělat na etapy. Město chce využít dotace. Letos se pracuje na projektové dokumentaci, rekonstrukce má zahrnovat optimalizaci vodního systému v parku, nové vodní prvky a řešen bude sběr vody. „Součástí prací bude určitě renovace zeleně, cesty, nový mobiliář, veřejné osvětlení a různé relaxační a herní prvky,“ přiblížila vedoucí odboru rozvoje města na žatecké radnici Kateřina Mazánková.

Dětské hřiště se v parku Macerka neplánuje. „Velké dětské hřiště ne, tento park je koncipován spíše na procházky. Ale chceme, aby po parku byly na různých místech herní prvky, které určitě děti a rodiče využijí,“ pokračoval starosta.

Pro každého něco

Následně mají přijít na řadu městský park Johana Noziczky, ve směru do centra po levé ruce, a park pod nemocnicí, který už částečnou renovací v minulosti prošel. Shánět se nyní bude to nejdůležitější – peníze. „Chceme postupně zrenovovat všechny parky. Rádi bychom se do toho pustili co nejdříve, ale nějaký čas zaberou přípravy a administrativa a musíme samozřejmě zajistit peníze. To bude také nějaký čas trvat. Věřím, že do čtyř až pěti let by mohlo být hotovo,“ slibuje Radim Laibl.

Autobusy a vlaky v Ústeckém kraji od ledna výrazně zdraží. Až o čtvrtinu

Ani v dalších parcích zatím není plánován vznik většího dětského hřiště. Výjimkou je Bufo, kde by mělo v příštích letech vyrůst. „Prozatím plánujeme spíše rozmístění různých herních prvků na různých místech po parcích, a také vznik relaxačních míst. Chceme, aby si v parku každý našel to své. Aby byl příjemným místem pro odpočinek, pro sportovce, pro procházky, ale i pro děti na hraní,“ pokračoval Laibl. Pokud by ale podle něj byl o hřiště zájem i jinde, může se o tom uvažovat. V budoucnu by také v Žatci měl vzniknout úplně nový park Lipovka. Počítá se s ním na okraji města za sídlištěm Jih.