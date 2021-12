Na jaře, když jsem chodil do primy žateckého gymnázia, jsme se učili z domova. Líbilo se mi, že při on-line výuce nebyli učitelé tak přísní a měl jsem, myslím, lepší známky, než kdybych chodil normálně do školy. Nebylo tolik testů. Také jsem se díky on-line výuce více naučil pracovat s počítačem. Bavilo mě, že jsem nemusel brzo ráno vstávat a výuka nebyla tak dlouhá, jako kdybych chodil do školy. Tím pádem jsem měl víc volného času. Také jsem byl rád, že nemusím jíst ve školní jídelně, doma mi chutná víc.

Zdroj: DeníkS příchodem do školy se mi ale zhoršily známky. Musel jsem se začít víc učit. To jsem musel i na podzim, chodím do sekundy. Učivo je o trochu těžší. Vzpomínám si, že jsem občas při on-line výuce špatně rozuměl učitelům. Ve škole se toho naučím víc.

Přísná opatření kvůli covidu mi vadila hlavně v tom, že jsem se nemohl potkávat s kamarády a nemohl jsem chodit do plavecké školy a na národní házenou, kterou v Žatci hraji od svých čtyř let. Mohl jsem jen sám běhat venku. Když probíhala v zimě on-line výuka, byli jsme často na chalupě v Krušných horách, kde jsme chodili na běžky. To se mi líbilo.

Sport mám totiž rád a rád se na něj i dívám. Občas jsme jezdili na hokejovou extraligu do Karlových Varů nebo před lety do Chomutova. Kvůli omezenému počtu diváků jsme už na hokeji dlouho nebyli. V červnu jsme měli letět na fotbalové mistrovství Evropy do Londýna na utkání našich s Anglií. Vstupenky jsme už měli koupené, ale kvůli pandemii nakonec rodiče rozhodli, že zůstaneme doma.

Od pondělí 20. prosince mám prázdniny. Těším se na Vánoce, přál jsem si docela dost dárků. Ale hlavně bych chtěl, aby příští rok už žádná omezení kvůli covidu nebyla.

Pavel Bejček