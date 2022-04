Ministerstvo vydalo stanovisko loni v březnu, nyní uznalo námitky žateckého spolku VPN 2016. Ten ve své žádosti o přezkum upozornil, že stanovisko obsahuje podmínky, které není možné uvést do žádného navazujícího rozhodnutí.

Ministryně Hubáčková stanovisko označila jako nezákonné. „Nezákonnost stanoviska spočívá v tom, že je nepřezkoumatelné a jím stanovené podmínky nejsou srozumitelné,“ uvedla.

A co bude nyní následovat? „Ministerstvo životního prostředí vytýkané vady v nejbližší době odstraní a vydá nové závazné stanovisko, aby splňovalo podmínky přezkoumatelnosti,“ sdělila mluvčí rezortu Dominika Pospíšilová. Proces posuzování, který trval téměř dva roky, se podle ní opakovat nebude.

První krok k nápravě. Místo bývalé vlečky do cukrovaru vysadí HP Pelzer stromy

Společnost HP Pelzer vyrábějící komponenty do aut v Žatci působí od devadesátých let 20. století. Podnik se rozrostl, kromě původního areálu Mitopu u řeky Ohře využívá také objekty bývalých šroubáren a cukrovaru. V řadě z nich roky vyrábí a skladuje materiál a hotové výrobky „načerno“. Od žateckého stavebního úřadu a dalších orgánů dostal podnik několik pokut. Aby své provozy zlegalizoval, potřebuje zmíněné souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí. Jeho zrušení ministryní by nemělo tento proces zásadně ovlivnit.

Některé kroky vyplývající z toho zrušeného už společnost zrealizovala, jiné podle jejího vedení připravuje.

Pelzer má ministerský souhlas. Kvůli karcinogennímu benzenu musí vysázet stromy

V závěru loňského roku nechal HP Pelzer vysázet sedm set kusů dřevin různé velikosti a druhů mezi areálem bývalého cukrovaru a obytnou čtvrtí u hlavního vlakového nádraží. Podle slov vedení firma pracuje na legalizaci výrobních hal v areálu, které provozuje bez patřičných povolení. „Na konci letošního a v průběhu příštího roku chceme zkolaudovat dvě haly. V rámci žateckého závodu pak dojde k redukci výrobního programu a technologie z ostatních objektů přestěhujeme do těch dvou,“ popsal ředitel žateckého závodu Čeněk Lamač s tím, že ostatní provozy společnost uvádět do souladu s legislativou nebude, neboť objekty přestane využívat k jiným účelům, než je stanovené. V plánu je podle něj také navrácení pozemků městu, které firma využívá. Tím dojde opět ke zprůchodnění cesty na konci Raisovy ulice na levém břehu Ohře k železničnímu mostu přes řeku.

HP Pelzer připravuje v Žatci také výstavbu nové logistické haly. „Po jejím dokončení, mělo by to být v příštím roce, budeme zásobovat zákazníky přímo z našeho areálu,“ sdělil Lamač. Nyní firma využívá expediční halu v areálu bývalé šroubárny, což s sebou nese negativní jevy – hlavně hluk a zvýšenou dopravu v obytné části.