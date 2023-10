Aktuálním případem se zabývá ČIŽP. „V této věci jsme tento týden obdrželi podnět,“ potvrdila její mluvčí Miriam Loužecká. Inspekce se v minulosti zabývala podněty upozorňujícími na výskyt zápachu z výrobního areálu společnosti HP-Pelzer v Žatci opakovaně. „Poslední týkající se zápachu inspekce obdržela v roce 2020,“ dodala mluvčí.

Společnost HP-Pelzer, jež je součástí mezinárodního koncernu Adler Pelzer Group, má v České republice několik výrobních závodů. Jeden z nich je od 90. let v Žatci, kde navázal na produkci bývalé společnosti Mitop. Během let se HP-Pelzer v Žatci rozrostl, koupil sousední uzavřený cukrovar, využívá i část bývalé šroubárny. Některé budovy a provozy ale vyrostly bez patřičných povolení.

V roce 2021 ministerstvo životního prostředí po téměř dvouletém procesu vydalo souhlasné stanovisko k dodatečnému povolení areálu HP-Pelzer v Žatci. Důležitý dokument měl umožnit, aby podnik některé své provozy, na něž neměl povolení, zlegalizoval. Ministerstvo vydalo řadu podmínek. Například ozelenění areálu kvůli rakovinotvornému benzenu, jehož hodnoty jsou v lokalitě překračovány. Firma prezentovala, které kroky směřující k nápravě připraví.

Loni v červenci ale přišlo oznámení společnosti, že provoz v Žatci zaměstnávající 500 lidí končí a během dvou let produkci přesune do průmyslové zóny v Kadani. „Naše společnost začne s přesunem prvních částí svých aktivit do nových prostor už v průběhu tohoto měsíce. Další aktivity společnosti budou do nových prostor CTParku Kadaň přesouvány v průběhu dalších měsíců. Předpokládáme, že podstatnou část zamýšlených dislokovaných činností přesuneme do nových výrobních a skladovacích prostor do konce roku 2024,“ přiblížil tehdy prokurista HP-Pelzer Radim Foldyna.

Zda se jeho slova naplňují, není možné ověřit. Společnost v Žatci vyměnila vedení, na dotazy Deníku opakovaně nereaguje. Ani vedení města nemá o aktuálním dění ve firmě žádné oficiální informace. Někteří ale mají pochybnosti, že firma ze Žatce skutečně odejde. „Nevěřím tomu, že se HP-Pelzer stěhuje. Podle mých informací jsou haly, které mají pronajaté v Kadani, už plné. Nenechme si věšet bulíky na nos,“ řekl zastupitel Vladimír Vlach.

Podle jeho kolegy Karla Krčmárika by mělo město řešit firmu s pomocí právníků. „Mělo by se exekučně vymoci, aby přestala využívat ty objekty, na která nemá povolení,“ zdůraznil.

Město bude podle starosty Radima Laibla v první řadě žádat od nového vedení společnosti vysvětlení. „Budeme chtít odpovědi na řadu otázek. Říkali, že do dvou let odejdou, tak zda to platí, případně chceme vědět, co s továrnou zamýšlí dál,“ předeslal.