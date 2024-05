Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pokročilo v přípravě nejvyššího mostu v zemi. Vyroste na silnici I/27 Žatec – Plzeň u Plas, překlene hluboké údolí říčky Střely. Most, který bude díky vyhlídce se skleněnou podlahou turistickou atrakcí, se stane součástí šestikilometrového obchvatu městečka. Řidičům by oba měly sloužit od roku 2028.

Stavba mostu. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

„ŘSD zahájilo výběrové řízení na zhotovitele stavby ,I/27 Plasy, obchvat – most SO 201´. Jedná se o výstavbu nejvyššího silničního mostu v ČR o délce 496 metrů. Stavba je soutěžena v režimu Design & Built. Předpokládaná hodnota zakázky je 530 milionů korun bez DPH. Na stavbu je vydáno stavební povolení,“ informoval na sociální síti X generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Termín pro podání nabídek na stavbu mostu u Plas je 3. září, výstavba se předpokládá v letech 2025 až 2028. „Most je široký 12,6 metru a v nejvyšším místě dosahuje výšky 87,3 metru. Pro překročení hlavní části údolí s řekou Střelou je navržena oblouková konstrukce. Oblouk bude mít rozpětí 180 metrů,“ uvádí ŘSD v informačním letáku ke stavbě.

Protože se bude nacházet v atraktivní lokalitě, počítá se na mostě také s chodníky a vyhlídkou na Plasy a okolí. Chodník bude tři metry široký a poslouží také jako cyklostezka. Vyhlídkové místo dostane průhlednou podlahu. Most kromě Střely překlene železniční trať Žatec – Plzeň.

Bagry začaly s nejdelším úsekem karlovarské dálnice D6. Probíhá skrývka ornice

Ještě letos chce ŘSD zahájit výběrové řízení na stavbu samotného obchvatu Plas. I ten by se měl stavět v letech 2025 až 2028. Předpokládaná cena je 1,445 miliardy korun bez DPH.

Zmíněná metoda Design & Built znamená, že vybraný uchazeč most nejprve vyprojektuje a pak postaví. Na téže silnici se stejně staví obchvat Žiželic na Žatecku rovněž s velkým mostem, 377 metrů dlouhým a 40 metrů vysokým, přes geologicky komplikované údolí potoka Hutná.

Obchvat Plas povede jižně od městečka, směrem na Žatec se počítá s pruhem navíc pro předjíždění. Silnici I/27 Most – Plzeň čeká přestavba i na dalších místech. Kromě zmíněných Plas a Žiželic chce ŘSD v roce 2026 spustit stavbu obchvatu Kaznějova na severním Plzeňsku a v roce 2028 navazujícího úseku do Třemošné. O rok později by měla začít stavba obchvatu Havraně na Mostecku.

Mohlo by vás zajímat: Hokejisté při mistrovství uvidí krásy Česka. Z Pendolina je toho vidět hodně