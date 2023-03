První návštěvníci si poklad mohli v žateckém muzeu prohlédnout letos 12. ledna. Kolik jich od té doby bylo? Přibližně 1300. Zájem o prohlídku Žateckého pokladu je obrovský. Jsme připraveni na to, že se začátkem turistické sezony na jaře zájem ještě zvýší. Díky tomu, že máme rezervační systém, tak to zvládáme, bez něj by to nešlo. V prvních dnech lidé chodili i bez rezervace, my jsme je ale nemohli vzít. Vstup do pokladnice máme stanovený na 12 návštěvníků za jednu hodinu.

Proč?

Je to kvůli pokladu samotnému. Stříbru hlavně vadí vysoká vlhkost a prudké střídání teplot. Proto je v pokladnici omezený počet návštěvníků v jednu dobu a jejich pobyt v ní je stanovený na přibližně osm minut. Snažíme se pro poklad vytvořit co nejoptimálnější podmínky, aby mohl být vystavený co nejdéle.

Jak dlouho s vystavením pokladu počítáte?

To v tuto chvíli nedokážu říct. Stříbro snadno podléhá oxidaci, uvidíme, jak dlouho naše expozice může trvat. Stav předmětů sledujeme a budeme pravidelně vyhodnocovat. Pokud se ukáže, že nějak utrpěly, pak se bude muset vystavování na určitou dobu přerušit a předměty znovu zakonzervovat. Předměty tisíc let ležely pod podlahou stáje, my se o ně oproti tomu teď hodně staráme, takže si myslím, že vystavené vydrží hodně dlouho.

Máte představu, kdo takový poklad mohl před tisícem let do země v Žatci uložit?Pravděpodobně to byla vysoce společensky postavená osoba, která byla blízká knížeti Jaromírovi. Možná někdo z jeho družiny nebo šperkař, který působil na jeho dvoře. A možná to byl sám Jaromír.

Zjistí se to někdy?

Myslím, že ne. Není, jak to zjistit.

Připomeňte, v čem je Žatecký poklad unikátní?

Je to co do škály předmětů nejbohatší poklad u nás uložený do roku 1050. Obsahuje mince, hřivny, křížky, unikátní toaletní soupravu, ale nejvíc unikátní je v tom, že obsahuje také dva zlaté prsteny a zlatý řetízek. Tím se odlišuje od ostatních pokladů z raného středověku nalezených u nás, je nejbohatší a nejpestřejší. Na území České republiky se našlo asi čtyřicet obdobných pokladů, ale žádný nemá takové složení jako žatecký.

Části poklad byly při různých příležitostech dosud vystavené pětkrát. Několikrát i mimo Žatec. Je možné, že se poveze někam jinam na jinou výstavu?

S tím nepočítáme. Putování po jiných expozicích předmětům hodně škodí. Kdo chce Žatecký poklad vidět, musí k nám.

Je možné, že se v Žatci nějaký podobný poklad ještě najde?

To samozřejmě nevím. Město bylo v minulosti bohatě osídlené, nemůžeme předpokládat, že v zemi už nic není, že už jsme všechno našli. Kde je neporušený terén se zástavbou, se vždy něco najít může. Nějaké překvapení nás ještě čekat může. Na druhou stranu nález Žateckého pokladu bylo velké štěstí, tehdy se kopalo ručně pomocí krumpáčů a lopat. Při používání dnešní techniky, buldozerů a bagrů, nám spousta nálezů může uniknout.

Žatecký poklad ležel od svého nálezu až do začátku letošního roku po drtivou většinu času v depozitářích. V Žatci má muzeum moderní depozitář v ulici Volyňských Čechů, je tam uloženo ještě něco pro nás laiky zajímavého?

Jsou tam desítky tisíc předmětů, těch zajímavých věcí máme hrozně moc. Po odborné stránce jsme připravili scénář pro zcela novou expozici o dějinách Žatce, která by měla být v prvním patře muzea a většina exponátů by byla právě z našeho depozitáře. Šlo by třeba o kosterní nálezy z nejstaršího pravěku i další stříbrné poklady nalezené v Žatci, ale i plastiky nebo obrazy. Zatím na výstavu nemáme peníze, vyjde na desítky milionů korun. Je toho spousta, ukázat rozhodně máme co. Výstava by přiblížila návštěvníkům, jak pestrý život na území Žatce byl.