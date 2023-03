Práce na jedné z nejvytíženějších žateckých tepen mají probíhat od druhé poloviny března do července. Objíždět se bude jinak vedlejšími ulicemi, některé už jsou dost rozbité.

Ilustrační foto.

Dokončení rekonstrukce Pražské ulice v Žatci už brzy odstartuje. Poté, co byla vytížená silnice směrem na Louny uzavřena od loňského jara až do prosince, přišla zimní přestávka, nyní se mají práce dokončit. Pracovat se má od křížení s ulicí K. H. Máchy až po křižovatku s odbočkou na Bezděkov. V plánu jsou dvě etapy, při obou má být frekventovaná tepna úplně uzavřená. V první části se má objíždět vedlejšími a na některých místech už hodně poničenými silnicemi, po kterých se jezdilo i loni. Řidiči si v lokalitě často na objízdné trasy stěžovali. Lidé se obávají dalšího poškození, ale také problémů s parkováním. U poslední etapy se objízdná trasa teprve hledá, bude to obtížné, není příliš možností. Uzavírky mají být od 20. března až do července.

„To bude zase hrůza. Loni to bylo celý rok, teď zase několik měsíců. Wolkerova už je úplně děravá, strašně rozbitá. Ve špičce byly ty ulice úplně ucpané, stály tam řady aut, byl tam hodně velký provoz,“ obává se zahájení prací Ladislav Bouda. Bydlí právě v lokalitě, kudy povedou objížďky. „A o parkování ani nemluvím. V ulicích se kvůli objížďkám nesmí parkovat a nemáme kam dát auta,“ postěžoval si.

„Ráno a odpoledne, když je největší provoz, tak je to na dlouho. Někdy se to tam pěkně naštosovalo. Objíždění bylo dost zdlouhavé, snad to stihnou v termínu, aby to netrvalo déle,“ netěší se ani Milan Kulhánek. Lokalitou každodenně projíždí.

V Pražské ulici probíhá už druhým rokem nutná rekonstrukce vodovodu z roku 1955 a kanalizace z roku 1969. A uzavírky v této lokalitě budou řidiče v Žatci ještě nějaký čas trápit.

Práce začnou 20. března

Celkově třetí etapa prací, letos první, má začít 20. března. Trvat má do 31. května. Uzavřena bude část od křižovatky s ulicí K. H. Máchy, za odbočkou na parkoviště ke hřbitovu, až k ulici K Perči. „Stavební práce budou prováděny za úplné uzavírky s tím, že objízdné trasy budou stejné jako v loňském roce. Obousměrná odjízdná trasa pro osobní vozidla a autobusy bude vedena ulicí K Perči, Wolkerovou a Dukelskou a obousměrná objízdná trasa pro nákladní vozidla bude vedena přes obce Zálužice, Rybňany, Tvršice a Staňkovice,” uvedla tajemnice žatecké radnice Helena Šmeráková.

Následovat pak má i čtvrtá etapa od křížení s ulicí K Perči ke křižovatce s odbočkou na Bezděkov, na objíždění asi nejsložitější. Ta by měla následně probíhat do července.

Původně se v této části uvažovalo o vedení dopravy jedním pruhem, provoz měly řídit semafory. Z této možnosti ale už údajně sešlo. „Objízdné trasy pro tuto etapu se teprve řeší,“ pokračovala Šmeráková.

Objížďky tady není příliš kudy vést. Jednou z možností, ale málo pravděpodobnou, je přes vojenské prostory. Další přes v podstatě polní cesty. Nebo stejnou trasou jako nákladní doprava, to by ale bylo zdlouhavé. O řešení stále probíhají jednání, je možné, že se varianty ještě budou měnit.

Kritika za mnohaměsíční uzavření části důležité dopravní tepny se už loni snášela také na žateckou radnici. Vedení města ale upozorňuje, že na načasování rekonstrukce ani na její průběh nemá vliv. Komunikace totiž nepatří městu, ale Ústeckému kraji. Investorem je Severočeská vodárenská společnost, ta výměnu starého vodovodu a kanalizace naplánovala. Sítě už byly podle vyjádření vodařů ve špatném stavu a bylo nutné je vyměnit. Radnice s vodaři spolupracuje, podílí se například na řešení objízdných tras.

Na některých místech objízdných tras není vozovka příliš široká, navíc některým šoférům dělaly v loňském roce problémy dopravní předpisy. Například 'přednost zprava' a rychlost. V lokalitě došlo i k několika nehodám.

Už dříve dost rozbité silnice opět zažijí další zatěžkávací zkoušku, během uzavírek je ničí tisíce projíždějících aut denně. Wolkerova ulice je ve velmi špatném stavu, renovaci by si už zasloužila také Studentská, která sloužila k objížďkám část loňského roku. Radnice v Žatci jejich opravy slibuje, doufá, že se začne už v roce 2023, jisté to ale není.

Na výjezdu na Louny, na křižovatce s odbočkou na Bezděkov, by v budoucnu měl vyrůst také kruhový objezd. Součástí letos probíhající rekonstukce ale nebude. Kdy by měl začít vyrůstat, zatím není úplně zřejmé.