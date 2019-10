Důvodem je oprava železničního přejezdu na trati do Chomutova.

Železniční přejezd. (Ilustrační foto) | Foto: Deník / Redakce

Železniční přejezd na trati do Chomutova v Žatci se kvůli opravám na dva dny uzavře. A to ve čtvrtek 24. a pátek 25. října. Z tohoto důvodu bude neprůjezdná Lounská ulice včetně silnice II/250 mezi Žatcem a Staňkovicemi. Řidiči budou muset na objízdné trasy, buď přes Žiželice nebo Zálužice a Tvršice. Objížďkou budou jezdit také autobusy tří linek, některé nebudou do Staňkovic zajíždět.