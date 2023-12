/VIDEO/ V Žatci učinili posun v kauze prodeje městských bytů v panelovém domě v ulici Dr. Kůrky vedle Penny marketu. Zastupitelé v minulých dnech schválili záměr jejich prodeje nájemníkům, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou. Jedná se o 51 ze 72 bytů ve třech vchodech č. p. 2835, 2836 a 2837.

Panelový dům v ulici Doktora Kůrky v Žatci. | Video: Deník/Petr Kinšt

Dohady mezi radnicí a nájemníky trvají tři roky. Nyní je na stole návrh, podle kterého by město prodalo byty za zhruba polovinu tržní ceny – byty 1+3 za přibližně 800 tisíc, byty 1+1 za přibližně 400 tisíc korun.

Podmínkou ale je, že noví majitelé bytů do deseti let panelák zrekonstruují – vymění okna, výtahy, vnitřní rozvody vody, kanalizace a elektro, zateplí fasádu, zrekonstruují střechu. Náklady jsou vyčíslené na zhruba 60 milionů korun. „Zákon říká, že musíme prodávat za tržní cenu. Pokud máme prodávat se slevou, musíme zdůvodnit proč,“ vysvětlil starosta Radim Laibl. Návrh dohody zní, že město sníží ceny bytů o odchylku předkupního práva, kterou nájemníci, jež se na přelomu milénia finančně podíleli na výstavbě panelového domu, mají, a odchylku spočívající v nákladech na rekonstrukci objektu.

Jinými slovy nájemníci sice mohou byty odkoupit levněji, než je cena v Žatci obvyklá, nemalé peníze si ale musí připravit na rekonstrukci domu. V případě většího bytu zhruba milion, u menšího půl milionu korun. Město v posledních dvaceti letech do paneláku téměř neinvestovalo.

Devítipodlažní panelový dům se 72 byty ve třech vchodech se stavěl v druhé polovině devadesátých let, jeho kolaudace proběhla v říjnu 1998. Do Žatce na jeho výstavbu přišla státní dotace 23 milionů korun, kvůli ní bylo na bytech zřízeno v roce 2000 na dvacet let zástavní právo. Město nemohlo byty po tu dobu prodat, proto věc řeší až v posledních letech. V Žatci mezí tím raketově vzrostly ceny bytů, očekávání nájemníků, že jim město byty prodá za pro ně přijatelné ceny, se nenaplňují.

Při jednáních byla z jejich strany představa o ceně tři tisíce korun za metr čtverečný, což u bytu 3+1 činí přibližně čtvrt milionu korun. Radnice nyní za takový byt požaduje zmíněných přibližně 800 tisíc korun, což je zhruba 10 tisíc korun za metr čtverečný. Řada nájemníků tak není z ceny nadšená.

Eva Ležalová v domě poblíž Penny Marketu bydlí už čtvrt století. „V roce 1998 jsem za byt 3+1 dávala 168 tisíc, v té době to byly velké peníze. Kdybych si tehdy místo toho pořídila družstevní byt, dnes bych měla anuitu dávno splacenou a měla bych byt v osobním vlastnictví bez dluhů,“ popsala před časem.

Pokud se nájemníci rozhodnou byty nekoupit, zůstanou v majetku města. „Pro nájemníky, kteří nyní mají možnost si byt odkoupit, ale neučiní tak, se nic nezmění. Budou dál platit pronájem v městských bytech, jen už na ně nebudou mít předkupní právo,“ vysvětlil starosta Radim Laibl s tím, že o bydlení nikdo nepřijde.

Po dokončení prodejů se předpokládá, že vznikne společenství vlastníků jednotek, kde bude jedním z vlastníků také město. SVJ pak bude společně řešit, kdy a jaké opravy či investice je třeba udělat. „Jsme připraveni pomoc se sháněním dotací,“ řekl starosta.

