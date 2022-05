Jak to v ní vypadá, areál je známý podle svého předchozí využití jako Dreherův pivovar, se dozví návštěvníci hudebního festivalu. Plánuje se na sobotu 11. června. Neuvidí nic veselého, areál chátrá. Vlastníkem je město, které zatím neví, jak s ním naložit. Napoví studie, na kterou dostalo dotaci, na zpracovatele vypsala radnice výběrové řízení. Přišly dvě nabídky, kvůli technické chybě se muselo zrušit. Vypsalo se proto znovu. „Studie obsáhne celé území Dreherova pivovaru jako celek. Nejen vlastní areál, ale i pozemky kolem, které by se měly využít k bydlení. Ukáže, jaké inženýrské sítě v lokalitě jsou, jak je bude možné využít, eventuálně jak se budou muset posílit. A ve třetí rovině studie navrhne využití konkrétních budov,“ sdělila starostka Zdeňka Hamousová.

Dokument rovněž napoví, na kolik proměna vyjde. Odhady hovoří o stovkách milionů korun. „Studie je první krok, další budou ze strany města následovat,“ dodala starostka s tím, že proměna areálu proběhne po etapách. Podobný příklad uvedla revitalizaci areálu kláštera v Plasech na severním Plzeňsku.

Zatímco v případě Dreherova pivovaru se zatím neví, co v areálu vznikne, u bývalých papíren je jasno. Letos to je dvacet let, kdy v nich skončila výroba. Město je získalo do svého majetku a zrekonstruovalo horní část na moderní depozitář místního regionálního muzea s výstavními a společenskými prostory. Teď se pracuje ve zbylém bloku budov v ulici Volyňských Čechů. Uprostřed vznikne městský archiv, ve spodní části kuželna. Proměna potrvá rok.

Tradičními žateckými podniky se zabývá místní Regionální muzeum K. A. Polánka. Na čtvrtek 16. června chystá besedu právě o papírnách. „Letos to bude 20 let, co se naposledy otevřely brány bývalého žateckého podniku, než došlo k ukončení výroby. V souvislosti s právě probíhající výstavou Papír, taška, krabice jsme se rozhodli pozvat nejen bývalé pracovníky tohoto podniku ale i širokou veřejnost. Sešlo se nám, díky Rostislavovi Štíhlovskému a Venuši Švecové, dost fotografického materiálu, jenž se do výstavy nevešel, a tak připravujeme prezentaci spojenou s besedou a vzpomínáním na práci v papírně,“ zve za kolektiv muzea jeho pracovník Martin Čížek.

Další bývalé tradiční podniky, cukrovar a šroubárna, jsou v soukromých rukou. Ve šroubárně působí několik společností.

Areál cukrovaru využívá sousední podnik HP Pelzer, stejně jako část šroubárny. To sebou přináší problémy v lokalitě, místní lidé si stěžují mimo jiné na hluk, který pramení z provozu mezi oběma areály. HP Pelzer připravuje v Žatci výstavbu nové logistické haly, která má potíže vyřešit. „Po jejím dokončení, mělo by to být v příštím roce, budeme zásobovat zákazníky přímo z našeho areálu,“ slíbil nápravu ředitel žateckého závodu Čeněk Lamač.

Další tradiční žatecký podnik, pivovar, ukončuje výrobu právě v těchto dnech. Jeho majitel ale slibuje rekonstrukci, pivo by se v areálu mělo vařit dál.