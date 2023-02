„Členové komise by měli být ve věku 19 až 25 let a měli by mít chuť a zájem spolupracovat s městem při řešení problémů, které zajímají mladé lidi. Smyslem komise má být přinášet nové myšlenky a nápady na to, jak by se měl Žatec rozvíjet z pohledu mladých obyvatel,” informovalo vedení radnice.