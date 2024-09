Petr Kinšt dnes 13:34

U evangelického kostela v dolní části Husovy ulice pod muzeem se chystá úplná uzavírka kruhového objezdu. Neprůjezdná tak bude i silnice II/225 Louny – Kadaň, kterou v místě tvoří ulice Komenského alej a Boženy Vikové-Kunětické. Uzavření křižovatky by mělo probíhat od 1. do 21. října, objízdná trasa je stanovená po ulici Volyňských Čechů, „uhelce“ a silnici I/27 Plzeň – Most.