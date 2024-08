Práce u kruhového objezdu „u kostela“ se proti původnímu plánu prodloužily. Mají tam probíhat až do 10. září. Současné omezení má trvat do půlky srpna, poté dojde ke změně. Do Husovy ulice pak řidiči odtamtud vůbec neprojedou. Navíc na objezdu přibudou semafory, očekává se, že místo bude hodně dopravně zatížené.

Na místo se proto v létě zaměřili nejen strážníci, ale také Policie ČR. Chtějí tam být k vidění často. Když ale na místě uniformy nejsou, řada šoférů zákaz poruší. „Snažíme se místo kontrolovat opravdu co nejčastěji. Nemůžeme tam ale stát pořád,“ sdělil Miroslav Solar.

K porušování zákazu dochází během celého dne a dlouhodobě. Když tam na chvíli zastavíte, prakticky pokaždé uvidíte řidiče, který do zákazu vjede. „Bohužel, řidiči značku nerespektují. Stává se to velmi často. Za chvilku i několikrát. Přestupků je tam nepočítaně, opravdu hodně,“ pokračuje ředitel městské policie.

Pracovat se u kruhového objezdu v dolní části Husovy ulice začalo se startem prázdnin. Ve směru od muzea dolů je zákaz vjezdu. Velmi často ale šoféři dělají, že značku nevidí. „Je to šílené. Jezdí tam, i když tam stojíme a vidí auto strážníků. Stejně tam vjedou,“ udivilo šéfa žateckých strážníků Miroslava Solara.

„Do 16. srpna má být zachován obousměrný průjezd okružní křižovatkou mezi Komenského alejí a ulicí Boženy Vikové-Kunětické. Řidiči musí počítat s úplným uzavřením vjezdu a výjezdu do Masarykovy ulice. Kvůli jednosměrné uzavírce není možný vjezd do okružní křižovatky z Husovy ulice ve směru od nemocnice, ale je umožněn výjezd z okružní křižovatky do Husovy ulice,“ informovalo město.

„V době od 17. srpna do 10. září bude uzavřena polovina okružní křižovatky přilehlá k ulici Husova včetně úplné uzavírky její větve do ulice Husova. Z této části bude provoz dopravním značením převeden na obousměrnou objízdnou trasu ulicemi Svatopluka Čecha, Volyňských Čechů, Komenského alej,“ sdělila žatecká radnice.

„Průjezd ulicemi Boženy Vikové-Kunětické a Komenského alej bude zachován, a to kyvadlově po protilehlé straně okružní křižovatky za užití semaforů. Výjezd ve směru od ulice Komenského alej do ulice Masarykova bude umožněn, opačný směr od ulice Masarykova do okružní křižovatky bude uzavřen,“ pokračovala radnice.

A proč ke zdržení došlo? „Práce při rekonstrukci vodovodu a kanalizace se v prostoru okružní křižovatky prodlužují proti původnímu plánu kvůli tomu, že při výkopech došlo k odkrytí neznámého vodovodního potrubí. Kvůli upřesňování toho, jak se podzemní sítě kříží a navazují, a zajištění jiného stavebního materiálu se musel harmonogram prací prodloužit,“ vysvětlilo město.

Práce v Husově ulici mají i v dalších letech pokračovat, lokalitu čekají dlouhodobé dopravní omezení a potíže. Počítá se s postupnou rekonstrukcí kanalizace a vodovodu po celé její délce, tedy až k obchodním centrům. Pracovat se tam má až do konce roku 2027. Nejstarší části vodovodu jsou z roku 1962, kanalizace pochází z roku 1978.

Po skončení prací ze strany vodařů, kteří jsou investory renovace vodovodu a kanalizace, připravuje v Husově ulici město Žatec celkovou rekonstrukci povrchů komunikace.

Mohlo by vás zajímat: Nad dálnicí u Loun se připravuje betonáž nové lávky