Až se na začátku června rozjede čtvrtá etapa rekonstrukce Pražské ulice, bude na měsíc a půl úplně uzavřena tato příjezdová cesta do Žatce. Osobní i nákladní doprava bude muset využívat zdlouhavou objížďku přes Staňkovice, žádná jiná objízdná trasa uzavírky na silnici II/225 Žatec – Louny u žateckých kasáren není v lokalitě možná. Výjimku ale budou mít lidé z Bezděkova, Trnovan, okrajových částí Žatce a autobusy MHD. Budou jezdit přes vojenské území.

V žatecké Pražské ulici probíhá po etapách rekonstrukce vodovodu a kanalizace. | Foto: Deník/Petr Kinšt

Práce mají probíhat od 1. června do 15. července. Dohoda s armádou byla finalizována tento týden. „Se zástupci Armády ČR jsme problém řešili dlouho, déle než dva měsíce, protože jsme hledali co nejlepší řešení pro obyvatele Bezděkova, který je místní částí Žatce. Zároveň jsme ale museli brát v potaz pravidla a zájmy armády,“ poděkoval zástupcům armády za vstřícnost starosta Žatce Radim Laibl.

V Pražské ulici pokračují letos práce na kompletní renovaci vodovodu a kanalizace. Od začátku června mají probíhat práce v dalším úseku, od odbočky k Bezděkovu ke křižovatce s ulicí K Perči. Nutná je v této etapě úplná uzavírka, přitom jiná veřejná silnice, kterou by se mohlo objíždět, v lokalitě není. „Nejvíc to komplikuje život občanům v Bezděkově. Objížďka by se nejvíc dotkla dětí, které jezdí do školy a na kroužky. Právě kvůli nim byla armáda ochotná jednat o výjimce, což musím ocenit,“ dodal starosta Radim Laibl.

"Při průjezdu dočasně povolenou trasou kolem areálu kasáren a vojenského klubu K-500 bude nutné dodržovat omezení určená dopravním značením. Provoz na trase budou vedle hlídek Městské policie Žatec kontrolovat i vojenští policisté. Výjimka v provozu platí pro občany Bezděkova, přiléhající okrajové části Žatce, Trnovan a pro autobusy MHD," informovalo město.

Ostatní budou muset úsek zdlouhavě objíždět. "Pro ostatní dopravu, osobní i nákladní, platí objízdná trasa přes Zálužice, Rybňany, Tvršice a Staňkovice," uvedlo město.

To přitom není investorem oprav, tím je Severočeská vodárenská společnost. Radnice se ale snaží spolupracovat a hledat nejlepší objízdné trasy. Dlouhodobé uzavírky Pražské ulice řada lidí kritizuje, nelíbí se jim zhuštěná doprava na objížďkách, ani problémy s parkováním. Uzavírky podle nich trvají příliš dlouho. Radnice oponuje, že opravy jsou nutné a slíbila v budoucnu opravy rozbitých ulic, kterými se objíždí.

Dlouhá objížďka se dotkne všech, kteří silnici kteří silnici II/225 využívají. Odkloněné budou muset být třeba autobusové linky z Liběšic, Tuchořic a dalších obcí. Město původně doufalo, že by mohla všechna doprava projíždět "přes vojáky", to se ale nepodařilo domluvit. Mluvilo se původně také o řízeném kyvadlovém provozu, ten ale nakonec nebyl možný.

Není kudy objíždět

„Vzhledem k uložení trasy inženýrských sítí v dotčené pozemní komunikaci, hloubce a šíři rýhy výkopů nelze zajistit vedení silniční dopravy podél pracovního úseku ani pro jeden směr jízdy a z tohoto důvodu je nezbytné ze zmiňované části silnice provoz dočasně vyloučit. Správní orgán konstatuje, že uzavřený úsek části stavbou dotčené silnice II/225 zcela vylučuje možnost vedení objízdné trasy danou lokalitou po veřejně přístupné pozemní komunikaci. S ohledem na tuto situaci stanovil ve směru jízdy od Loun do Žatce odklonění veškeré silniční dopravy již před obcí Trnovany po silnicích třetí třídy obcemi Zálužice, Rybňany, Tvršice a Staňkovice,“ uvedl vedoucí odboru u dopravně správních agend žatecké radnice Jiří Dobruský.

V Pražské ulici v Žatci Severočeská vodárenská společnost pracuje na rekonstrukci dožilých vodovodních řádů z roku 1955 a narušené kanalizace z roku 1969 v délce více než jednoho kilometru. Práce začaly loni na jaře, skončit mají na konci letošního roku.