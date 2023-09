/MAPA/ Šoféry v Žatci čekají až do prosince další obtíže. Ve městě pokračuje série uzavírek, během léta jich v ulicích byla celá řada. Od začátku září se uzavřely ulice Otokara Březiny a část Studentské.

Od září do prosince se má v Žatci pracovat v části ulice Otokara Březiny. | Foto: se svolením MÚ Žatec

„Kvůli celkové rekonstrukci, tedy položení nového povrchu vozovky a chodníků, začínají dopravní uzavírky v ulicích Studentská a Otokara Březiny. Omezení dopravy potrvá od 1. září do 15. prosince,“ informovala žatecká radnice.

V ulici Otokara Březiny naváží práce na rekonstrukce sítí, které tam probíhaly v minulých měsících. Upravena má být kromě komunikací také zeleň a mobiliář. „V ulici Otokara Březiny jde o dva úseky. Od křižovatky s ulicí Jaroslava Vrchlického do křížení s ulicí Volyňských Čechů a od ulice Volyňských Čechů do křížení s ulicí Bratří Čapků,“ pokračovala radnice.

V lokalitě také pokračují práce plynařů v ulicích Bratří Čapků a Černobýla.

Také při rekonstrukci části Studentské ulice budou renovovány dva úseky. „Od křižovatky s ulicí Volyňských Čechů podél TJ Šroubárna do křížení s ulicí Husova a od ulice Husova ve směru do parku za vjezd do areálu nemocnic,“ dodala radnice.

V Žatci letos během letních měsíců probíhala celá řada oprav, uzavírek bylo poměrně dost. Část řidičů to kritizovala, vadilo jim, že se například opravovalo najednou v jedné lokalitě a objízdné trasy byly přetížené, volali po lepší koordinaci. Další šoféři vyjadřovali pochopení.