U některých má Žatec jasno, jakým směrem by se měla jejich budoucnost ubírat. U dalších existuje myšlenka, u jiných ani to ne. V případě bývalého kláštera je využití zřejmé. Má se přeměnit na vzdělávací a volnočasové centrum. Náklady na rekonstrukci areálu se odhadují na více než 30 milionů korun, dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ale město nezískalo. Menší příspěvek, pět milionů korun, má přislíbený od Místní akční skupiny Vladař.

„Nechceme o tuto dotaci přijít, takže padlo rozhodnutí přeměnu areálu provádět po etapách. Nyní řešíme, co by se dalo za dotaci udělat,“ přiblížil žatecký místostarosta Jaroslav Špička.

Také u některých dalších objektů má vedení města poměrně jasnou představu, jak s nimi naložit. Spodní část papíren se má proměnit v archiv radnice, nové prostory tam najdou také kuželkáři. Město požádalo o dotaci ministerstvo pro místní rozvoj z programu na podporu regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití.

Z věznice bytový dům

Bývalá věznice se má zase změnit na bytový dům. Aktuálně radní schválili zadání dvou studií, a to na bývalý posádkový dům a budovu Jitřenky, kde sídlí žatečtí loutkoherci. „Divadélko by mělo být v budově zachováno. Padl také návrh ji propojit s budovou městského úřadu v ulici Obránců míru a vytvořit v ní zasedací místnost, která tam chybí,“ vysvětlil místostarosta.

Variantu, že město budovu opraví, divadelníci z Jitřenky vítají. Existovala totiž možnost, že se budou stěhovat do Lüdendorfovy vily v areálu bývalých papíren. „Vila by pro nás byla absolutně nevhodná. Vybudovalo by se jen menší hlediště a jeviště bez bočního přístupu, bez horních tahů, které také používáme. Máme spoustu loutek a kulis, pro které potřebujeme velké skladovací prostory. Tohle vila nemůže nikdy splnit. Navíc je v daleko horším stavu než Jitřenka,“ řekl dlouholetý principál Jitřenky Vladimír Bajbora.

Vilu bývalého majitele žateckých papíren město vlastní už více než deset let, využití pro ni dosud nenašlo. Jeden čas ji dokonce nabízelo k prodeji. „Nemůžu vyloučit, že ji město nenabídne k prodeji zase. Bude to na další diskuzi mezi zastupiteli,“ připustil Jaroslav Špička.

Využití město nemá ani pro budovu městského archivu ve dvoře vedle chmelničky. Během rekonstrukce tam našla azyl knihovna, při současné opravě radnice se tam dočasně přestěhovala část úředníků. Pokud by se archiv přesunul do bývalých papíren, zůstane budova prázdná. Její využití řeší další studie, kterou si město nechává zpracovat.

Podobně má studie řešit, co s bývalým posádkovým domem armády a sousedním domem, kde byly byty. Mezi návrhy na jejich budoucí využití jsou komerční prostory, pivní lázně, vzdělávací centrum, byty a ubytovací kapacity.