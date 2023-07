/FOTO/ Pořádně horké léto prožívají řidiči v Žatci. Cesty jim už několik měsíců komplikuje mnoho uzavírek a omezení, řada z nich na hlavních tazích. A další je čekají, dopravní situace ve městě bude dál složitá. V srpnu se chystají nová omezení v Komenského aleji. Pokračovat mají v ulici Bratří Čapků a Otokara Březiny. Plynaři budou pracovat také v Družstevní a M. M. Černobýla.

Na jedné z hlavních žateckých dopravních tepen, v Komenského aleji, mají dělníci pracovat dva týdny. Omezení a ztížený průjezd tam bude od 7. do 20. srpna. Rekonstrukce bude probíhat od okružní křižovatky u Lidlu až ke kruhovému objezdu u domova pro seniory.

Řidiče čekají kolony a komplikace na zúžené silnici. Někdy se bude krátkodobě jezdit střídavě i jen jedním pruhem. „Správa a údržba silnic Ústeckého kraje v Komenského aleji nechá nejprve odfrézovat současný povrch ulice, poté se položí nový asfaltový povrch v celé šíři vozovky. Po dobu prací bude doprava řízena pověřenými pracovníky stavební firmy. Krátkodobě může být provoz sveden do jednoho jízdního pruhu. Bude snížena rychlost projíždějících vozidel a bude také docházet ke krátkodobému zastavení dopravy na okružních křižovatkách u Lidlu a u domova pro seniory,” informovala žatecká radnice.

Silnice je v majetku kraje, který je také investorem akce. Město na rekonstrukci spolupracuje. „Zástupci města se při přípravách opravy silnice snažili domluvit takové podmínky, aby stavební práce co nejméně zatížily život jeho obyvatel. Pracovat se proto má i o víkendech, kdy je menší provoz. Na druhou stranu jsme velmi rádi, že Ústecký kraj po dokončení pokládky nového povrchu v ulici Pražská pokračuje ve svých opravách v Žatci i nadále, tentokrát v Komenského aleji,“ řekl žatecký starosta Radim Laibl.

Kromě nového omezení v Komenského aleji mají pokračovat práce také v další velmi frekventované žatecké ulici. Už několik týdnů se pracuje v ulici Bratří Čapků. V srpnu tam bude pokračovat oprava plynovodu. Dál se má pracovat také v ulici Otokara Březiny.

Plynaři začnou „úřadovat“ také v ulicích Družstevní a M. M. Černobýla.

Dlouho uzavřená Pražská, uzavírky v Husově, Svatováclavské, Studentské, dlouho v ulici Otokara Březiny, omezení v Bratří Čapků, teď v Komenského aleji. A řada omezení navíc najednou a někdy ještě v sousedních ulicích. Letos v Žatci probíhá mnoho oprav. Někteří šoféři si na to stěžují, pracuje se podle nich nekoordinovaně a doprava ve městě je pak složitá.

„Opravuje se hodně hlavních ulic, sousední ulice. Nešlo by to lépe naplánovat? Opravdu ne? Dělá se všechno najednou, v jeden rok, už je toho prostě moc najednou,“ rozčiluje se Ladislav Skoupil. „Postupně fakt zavřou celý Žatec, budu potřebovat vrtulník,“ stěžuje si Milan Bartoníček.

„Všechno zavřeme najednou a řidiči ať si poradí. Je to nesmysl všechno to takhle zavřít. Chápu, že je to nutné opravit, ale mohlo by se to lépe plánovat, lépe koordinovat,” říká Milan Sýkora s tím, že ve špičkách je často okolí opravovaných ulic úplně zacpané a doprava velmi komplikovaná.

Část řidičů je s uzavírkami smířená. „Musí se to udělat, prostě to chvíli vydržíme,“ má jasno Jiří Schejbal.

Radnice argumentuje tím, že opravy jsou nutné. Na Pražské se měnily dožité sítě, také plynovod je potřeba renovovat. Navíc řadu investic uskutečňují jiné organizace, například právě plynaři, vodaři nebo kraj, město je povoluje a spolupracuje. Radnice se podle svých vyjádření snaží práce koordinovat a ulice vylepšovat. „Prosíme o trpělivost a ohleduplnost ze strany řidičů,” žádá například šoféry při renovaci Komenského aleje.