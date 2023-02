Co více platí na žatecké pacienty. Hodný, takový rodinný doktor, nebo přísný, strašící lékař? Jak na koho (směje se). Na někoho platí, že mu vynadáte, že mu pohrozíte možnými špatnými následky a na někoho to třeba vůbec nezabírá. Neplatí na něj, když ho hodně důrazně varujete a když mu zakážete třeba kouření nebo nařídíte zhubnout. Některé žádné následky neděsí. Na někoho zase dobře platí, když zvolíte ten hodnější přístup.

Zdroj: DeníkCo využíváte více vy osobně?

To by asi museli říct pacienti (usmívá se). Asi také jak na koho. Musíte umět lidi odhadnout, co zabere více. Musíte své pacienty znát a my jako praktici tu výhodu máme, že je známe dobře.

Kolik máte pacientů?

Zaregistrovaných v ordinaci pět tisíc. Jsem tu já a táta, ten už ale neordinuje tolik.

To je dost.

To ano. Prakticky kolem čtvrtiny Žatce. Praktici prostě nejsou.

Nejsou. A navíc jejich průměrný věk je hodně vysoký. Do budoucna to může být velký problém. Vy jste mladý lékař, působíte v Žatci. Zkuste se vžít na chvilku do role ministra zdravotnictví. Jak dostat mladé praktiky do měst, jako jsou třeba Žatec nebo Louny.

Je to celorepublikový problém. Změnit by bylo potřeba celý systém postgraduálního vzdělávání, ale nějaké změny se v tom teď dělají, snaží se o to. Důležité je samozřejmě finanční ohodnocení. Lékař, který nastoupí u nás, je mnohem méně ohodnocen, než ten, který nastoupí v zahraničí. V cizině dostane jako praktický lékař několikanásobně více, dostane jiné podmínky.

Asi také pomáhá, když má budoucí lékař k regionu vztah? Má tam třeba rodinu nebo lásku.

Jasně. Když má někdo k regionu vztah, jako třeba jsem měl já k Žatci, tak to hodně pomáhá. Když tam vyrůstá, má rodinné zázemí. Nedávno jsem komunikoval s jedním zájemcem, který tu vyrůstal a chce se tomu věnovat a chtěl by tady zůstat. Když má někdo k tomu regionu vztah, je to hodně důležité při rozhodování, kde působit. No a jak už jsem říkal, finanční lákadlo by určitě pomohlo (směje se).

A co návrhy třeba na umístěnky? Nebo návrh, že by pojišťovny doktorům, kteří půjdou do míst, kde jsou problémy, platily více.

Ani jedno podle mého nemůže fungovat. Umístěnky. Přece vám někdo nemůže nakázat, kde budete pracovat. A druhý návrh. Také mi to nepřijde fér. Za stejnou věc by někdo dostával jiné ohodnocení jen proto, že je o pár kilometrů dál. Za mě to opravdu mohou pomoci řešit hlavně finance a vztah k regionu, dobré podmínky k žití v regionu.

Praktici mají hodně administrativy. Nepomohlo by, kdyby ubyla, aby bylo více času na pacienty?

Určitě. Administrativy je opravdu strašně moc. Neuvěřitelně. Neschopenky, invalidní důchody, žádosti o příspěvky, další nejrůznější žádosti. Administrativa, administrativa. Toto kdyby nemuseli praktičtí lékaři vše dělat, měli by mnohem více času na pacienty. Mohli bychom se více věnovat léčení pacientů. Zbytečná administrativa, které je opravdu dost, by se dala zrušit. Já to dělám ráno v pět, než přijdou lidi. Abych to nemusel dělat do večera a měl nějaký čas na rodinu.

Lékaři jsou vysoce kvalifikovaní a řeší papíry, papíry, papíry. Ale komu to dát?

Nedokáži říct. Nějak vymyslet by se to ale mělo. Lékaři stráví strašně moc času na řekněme kancelářských pracích. Mají opravdu spoustu jiné práce. Té zbytečné byrokracie je strašně moc a to není dobře. Ale kdo by to měl systémově dělat, to nevím. Zrušme to úplně (směje se).

Humorem jste také vyhlášený. Používáte ho i v doktorské praxi?

Snažím se (směje se). Ale zase musíte vědět, na koho si to můžete dovolit, kdy je to vhodné.

Někteří herci hrají třeba raději tragické role, než ty komediální. Já zase rád píši rozhovory, nějaký automechanik opravuje raději škodovku než ford. Mají to tak i lékaři? Je nějaká nemoc, nebo soubor nemocí, které třeba léčíte raději, řekněme taková oblíbená nemoc? Více vás to třeba zajímá, radši se tím zabýváte, je to takový váš koníček?

Praktické lékařství je strašně zajímavý obor, široký. Mám to opravdu rád. Ale oblíbenou nemoc úplně nemám (směje se). Já k praktickému lékařství navíc dělám i fyzioterapii a rád se tomu věnuji, právě pohybovému systému. Onemocnění pohybového aparátu, všechna ta zablokovaná záda, bolavá záda, lokty, kolena, vše co souvisí s pohybovým systémem.

Takže takový koníček mezi všemi lékařskými věcmi.

Dá se to tak říci.

Když jsme u pohybu. Vy jste český reprezentant v nohejbalu, máte doma i zlaté medaile ze světových šampionátů, hrajete extraligu.

V nároďáku jsem vloni už skončil. Ale extraligu pořád hraji dál.

Jak to jde skloubit? Vrcholový sport a doktořina?

Sport a doktořina jdou skloubit v pohodě (směje se). Obtížnější je to po tom, co přijde rodina, děti. Chodit běhat ve čtyři ráno, abych mohl být v ordinaci v pět, to není nic moc. Nebo potom večer, až když usnou, to se taky moc nechce. Musíte mít doma hodně tolerantní ženu (usmívá se). Takže jde to, ale musíte mít doma super zázemí, světici a přizpůsobit si to časově. A neodpočinete si. Ale mám ten sport rád.

Tady nesu lahvinku, tady čokoládu. Nosí pořád lidé? A doufají třeba, že za to dostanou lepší péči?

Někteří pacienti občas něco přinesou. Hlavně ale jako poděkování. Nemyslím, že to někdo v dnešní době nosí s tím, že si myslí, že bude mít lepší péči. Na péči to rozhodně nemá vliv, ta je stejná pro všechny, přistupujeme ke všem pacientům stejně. Ale občas chce někdo poděkovat, třeba za vyléčení, tak prostě něco dobrého přinese.

Co by pomohlo praktikům? Máte spoustu pacientů, administrativy. Čím by vám lidé usnadnili práci?

Kdyby se zamysleli nad tím, s čím vším do ordinací chodí. Kdyby lidé chodili opravdu jen s problémy, které vyžadují doktora. Někdo ráno zakašle a je tady, hodně návštěv u lékařů je zbytečných. Také kdyby lidé byli více ohleduplní. Kdyby zbytečně nešířili nemoci. Třeba když je někdo nemocný, tak aby nechodil mezi lidi. A když už musí, aby si vzal třeba roušku. A samozřejmě, jak už jsme říkali, kdyby bylo méně papírování.