Zmínění Belgičané chytali ryby v Ohři poblíž Zálužic. „Neměli k rybolovu žádné povolení,“ sdělil vedoucí žatecké rybářské stráže Martin Zima. Poznatky, že by mezi pytláky bylo velké množství Ukrajinců, nemá ani on. V poslední době vzal „papíry“ jen jednomu. „Chytal v Žatci na Ohři na přívlač. Na úseku ,Chyť a pusť´ není vláčení nástrahy povoleno, smí se tam lovit jen na umělou mušku,“ připomněl.

Pytláctví je letos podle jeho zkušeností obecně na vzestupu, z velké míry za chytání ryb v rozporu s legislativou stojí ale Češi a převážně místní obyvatelé. „Těžko říct, čím to je. Jedním z důvodů ale určitě bude, že takovým lidem hrozí malé postihy. Jsou příklady, kdy některé jedince chytíme při pytlačení opakovaně,“ řekl Zima.

Do kontrol pravidel rybolovu se občas zapojí i policisté. Jako například v červenci na zmíněných Nechranicích, na žádný závažný přestupek ale spolu s rybářskou stráží nenarazili. „Porušením pravidel, například chytáním ryb bez platného rybářského lístku, povolenky a rybářské legitimace nebo ve větším množství, než je dovoleno, se dotyčný může dopustit přestupku, v některých případech i trestného činu,“ připomněla policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Hrozí i propadnutí prutu

Za pytláctví v Česku hrozí odnětí svobody na šest měsíců až pět let, častější jsou ale peněžité tresty a propadnutí věci, například prutu. Prokázat se ale musí, že hříšník ulovil ryby v hodnotě „nikoli nepatrné“.

Někteří cizinci u nás chytají na základě krátkodobých „hostovacích“ povolenek, jejich držitelé ale nemusí mít podle platné legislativy složené zkoušky. Rybářské stráži pak tvrdí, že si nejsou vědomi žádného prohřešku. K některým porušením tak dochází z neznalosti. „Velkou pomocí by mohla být do budoucna elektronická povolenka, která by rybáře při zápisu docházky upozornila ve vybrané jazykové mutaci na pravidla rybolovu na daném revíru,“ přiblížil mluvčí severočeského svazu.

Moderní technologie mohou do budoucna pomoci s prevencí, na čemž má Severočeský územní svaz podle jeho slov velký zájem. Jako příklad uvedl loňskou novinku – na podzim zavedený zákaz rybolovu z loděk na Nechranicích. Našli se tací, kteří nařízení hned první den porušili – nevěděli o něm. Pokud by byla k dispozici elektronická povolenka, při zápisu začátku lovu by je na to upozornila.

S příchodem utečenců před válkou se poměrně výrazně zvedl zájem Ukrajinců o členství v Českém rybářském svazu. „To určité problémy přináší, ale obecně situace není tak vyhrocená, jak se snaží tvrdit některé skupiny na sociálních sítích. Nějaké obecné škatulkování je iracionální,“ popsal Jan Skalský.

Někteří rybáři z Ukrajiny se podle něj naopak aktivně zapojují do pomoci s hospodářskou činností místních organizací na severu Čech. Platí, stejně tak jako mezi českými rybáři, že většina cizinců se u vody chová slušně. Potíže jsou s menší částí.