Do kontejnerů budou moci v sobotu lidé přinést věci od 8 do 12 hodin. „Při sběrové sobotě mohou občané do přistavených velkoobjemových kontejnerů vkládat objemný a elektrický odpad,” uvedla žatecká radnice.

A kde kontejnery lidé najdou? „Kontejnery budou přistavené na deseti místech v různých částech Žatce - Havlíčkovo náměstí, ulice Jana ze Žatce, ulice Boženy Němcové, ulice Příkrá před restaurací Čáp, ulice Jižní, ulice Dukelská u parkoviště, ulice Adolfa Heyduka, ulice Dr. Václava Kůrky u Tesca, roh ulice Elišky Krásnohorské a Pod Kamenným vrškem,” informovala radnice.

Radnice také upozorňuje, že do kontejnerů nepatří nebezpečný odpad, pneumatiky, biologicky rozložitelný odpad a stavební odpad.

Po celý rok mohou lidé ze Žatce využívat také sběrný dvůr, který je u teplárny u silnice na Holedeč.

Mohlo by vás zajímat: Na sídlišti v Žatci se otevřelo nové parkoviště, auta ho hned zaplnila