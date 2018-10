Žatec se opět přemění ve válečné město. Zahraje si v dramatu BBC

Žatec - V Žatci se opět bude natáčet. A zase film z války. Tentokrát si ulice historického centra města vybrala společnost, která pro britskou BBC natáčí drama s názvem World On Fire, v překladu Svět v ohni.

„Jde o seriál z druhé světové války. V Žatci budeme natáčet dva dny,“ sdělil Václav Mottl ze společnosti Czech Anglo Productions, která v Česku natáčení zajišťuje. Snímek pro BBC vyrábí společnost Mammoth Screen. Natáčení začíná tento týden v Praze, točit se bude také třeba v Manchesteru, Londýně, Paříži a Berlíně.

World On Fire je drama, které zachycuje první dva roky druhé světové války prostřednictvím vzájemně se prolínajících osudů obyčejných lidí z Velké Británie, Polska, Francie nebo Německa, kteří se potýkají s válkou v každodenním životě. „World On Fire vypráví skryté lidské příběhy v rámci velkých historických událostí, o kterých si myslíme, že je známe,“ uvedl spisovatel Peter Bowker, podle jehož díla se seriál natáčí.

Snímek zachytí příběhy konkrétních lidí například v Němci dobité Varšavě, po pádu Paříže nebo v letecké bitvě o Británii. A právě žatecké ulice Dlouhá a Dvořákova budou představovat pro potřeby filmařů válečné Polsko. V Žatci se začne s přípravnými pracemi pro natáčení ve středu 17. října, točit se má ve čtvrtek 18. a pátek 19. října. Počítá se s úpravami ulic, použitím vojenské techniky, při natáčení by se mělo střílet.

Zázemí štábu bude kolem radnice, na Chelčického náměstí a 5. května. Obyvatelé města musí počítat s omezeními v dopravě včetně zákazu parkování v některých lokalitách.

V seriálu hrají známé tváře

Podle tiskové zprávy společnosti BBC by v seriálovém dramatu mělo hrát několik známých hereckých tváří. Například Helen Hunt, která hrála třeba ve filmu Trosečník s Tomem Hanksem, seriálu Jsem do tebe blázen nebo snímku Lepší už to nebude, za který v roce 1998 získala Oscara. Tato herecká hvězda se v Žatci ale neobjeví.

Společnost Czech Anglo Productions za natáčení v Žatci zaplatí 240 tisíc korun, pronájem městských pozemků schválili radní.

Stejná společnost ve městě před pár měsíci zajišťovala natáčení jiného snímku z druhé světové války - Jojo Rabbit. Ten se v Žatci natáčel na přelomu letošního června a července, město za něj dostalo zhruba milion korun. Peníze použilo k nákupu bývalého Dreherova pivovaru, který je veřejnosti také znám pod názvem Fruta.

V Žatci se natáčela v posledních letech celá řada českých i zahraničních filmů a seriálů. Shodou okolností v minulých dnech Česká televize uvedla dva, ve kterých byly scény ze Žatce dobře patrné. Šlo o snímek Zahradnictví s podtitulem Dezertér, jenž se natáčel v horní části Nádražních schodů. A také seriál Případy detektivní kanceláře Ostrozrak, který se před lety v Žatci natáčel v Masarykově ulici a okolí.