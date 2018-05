Žatec se stal městem výkopů a objížděk. Doprava ve špičce houstne

Žatec /FOTO/ - Město výkopů a objížděk. Tak by se s trochou nadsázky dal popsat současný Žatec. Na osmi místech ve městě začaly nebo v nejbližších dnech začnou opravy vodovodů a kanalizací.

S pracemi jsou spojená na řadě míst dopravní omezení, s nimiž musí řidiči počítat. A i s dalšími uzavírkami. Od počátku jara je zavřený jeden ze tří žateckých silničních mostů přes Ohři, v okolí města jsou na hlavních silnicích dvě úplné uzavírky.

Do dopravy ve městě hodně zasáhla třeba uzavírka ulice Volyňských Čechů, která po etapách se zimní pauzou trvá skoro rok. „Musím teď hodně přemýšlet, kudy pojedu, abych se vyhnul všem těm uzavírkám ve městě. Normálně mi třeba cesta ze sídliště Jih k bazénu trvala dvě tři minuty, teď objíždím půl Žatce. Potřebuji na to jednou tolik času,“ řekl Petr Nováček ze Žatce.

Nepříjemná je pro řidiče také uzavírka mostu přes Ohři, kterou řidiči nejčastěji pociťují v odpolední dopravní špičce ve městě. Tvoří se dlouhé kolony na příjezdu do Žatce přes Staňkovice. Důvodem je křižovatka ulice Osvoboditelů a silnice Most - Plzeň, kudy musí projet řidiči při uzavírce mostu. Křižovatka hlavně odpoledne kapacitně nezvládá nápor aut, z vedlejší silnice je těžké na ni vjet. Kolony jsou někdy až přes celé Staňkovice.

„Já už přestal touhle cestou úplně jezdit. Čekal jsem tam desítky minut. Když jedu do Žatce z práce v zóně Triangle, radši si trochu zajedu přes Žiželice,“ řekl Radek Tomášek, který jezdí ze Žatce do zóny denně do zaměstnání.

Opravy mostu mají brzy skončit

Město dlouhodobě usiluje o přestavbu této křižovatky na „kruhák“, Ředitelství silnic a dálnic prosazuje pouze její rozšíření. K dohodě zatím nedošlo. Řidičům by se mělo v místě brzy ulevit, rozsáhlé opravy mostu přes Ohři by mělo město dokončit do pátku 18. května.

V příštím týdnu by měla skončit také uzavírka silnice II/225 Žatec - Louny u Drahomyšle, která začala v březnu kvůli sanaci svahu v zatáčkách kousek od vesnice. Řidičům to ale úlevu nepřinese, uzavírka se posune jen o kousek dál. Sanovat se bude svah na druhé straně širokého údolí říčky Blšanky, nad Trnovany. „Uzavírka silnice II/225 u Drahomyšle by měla skončit v neděli 20. května. Hned následující den by ale měla být zahájena uzavírka stejné silnice u Trnovan. Měla by skončit 19. srpna,“ sdělil vedoucí odboru dopravy žatecké radnice Jiří Dobruský. Řidiči mezi Žatcem a Louny budou muset přes Staňkovice, Tvršice a Zálužice.

Od února je zavřená silnice II/227 Žatec - Rakovník. A to hned mezi Žatcem a Holedečí. Staví se nové mostky přes strouhu u kotelny v Perči a most přes říčku Blšanku v Holedeči. Uzavírka má skončit do konce června. Na této silnici se pracuje i na jiných místech, za částečných uzavírek se vyměňuje asfaltový povrch.

Opravy povrchu silnice probíhají také mezi Žatcem a Kadaní. I tam se mění asfalt za provozu, doprava je svedena do jednoho pruhu.

V samotném Žatci je celá řada uzavírek a dopravních omezení, kromě zmíněného mostu jde vesměs o výměnu vodovodu a kanalizace ze strany Severočeské vodárenské společnosti (SVS). Pracuje se nebo se brzy začne na zmíněných osmi místech. Do léta se bude kopat v ulicích Rafaela Ungara, Jungmannova, Oblouková a Dvořákova, U Oharky a Klostermannova, Volyňských Čechů a Studentská a na náměstí Svobody. S termínem dokončení na závěr roku jsou v plánu práce SVS na Nerudově náměstí a v ulicích Elišky Krásnohorské a Svatopluka Čech.

Některé ulice se uzavřou pro dopravu částečně, jiné úplně. Práce za úplné uzavírky probíhají v Jungmannově ulici do konce července. Úplně uzavřena bude také Klostermannova ulice. A to od poloviny června do konce srpna. Na řadě míst pak vodaře vystřídají cestáři. V ulici Volyňských Čechů začne Ústecký kraj opravovat její povrch.