Žatec se zapojí do hlasování o nové dětské hřiště

Žatec - Společnost Lidl také letos na základě hlasování veřejnosti nechá vybudovat deset úplně nových Rákosníčkových hřišť.

Rákosníčkovo hřiště. Ilustrační foto.Foto: Archiv Lidl

Nové dětské hřiště v hodnotě jeden a půl milionu korun může vyrůst v Žatci. Podmínkou je, aby Žatec získal ve veřejném hlasování nejvíc hlasů v konkurenci dalších měst. Pak by dostal peníze na stavbu hřiště od společnosti Lidl, která každý rok pomáhá městům stavět Rákosníčkova hřiště.

Hlasovat se bude od 1. do 28. února na webových stránkách projektu www.lidl-rakosnickova-hriste.cz a na Facebooku Lidl Česká republika www.facebook.com/lidlcesko.

„Ve městě je několik míst, kde by nové hřiště mohlo být,“ sdělila starostka Žatce Zdeňka Hamousová. Společnost Lidl letos postaví dalších deset Rákosníčkových hřišť. O tom, kde to bude, rozhodne veřejnost v hlasování. Dětská hřiště staví Lidl šest let, vzniklo jich po celé ČR už 79.

(tk)