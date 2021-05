/FOTO/ V Žatci zvažují, že do ulic umístí semafory. Nemají řídit provoz na křižovatkách, ale zpomalit auta. První místem, kde by se semafor mohl objevit, je ulice Volyňských Čechů.

V Žatci chtějí zpomalit auta v ulici Volyňských Čechů. Informační radar na některé řidiče moc nezabírá, zvažuje se do prostoru přechodu pro chodce umístění zpomalovacího semaforu. A pro nákladní auta by v ulici platila maximální třicítka. | Foto: Deník/Petr Kinšt

„Úkolem semaforu by bylo zklidnění dopravy, zpomalení aut. Fungoval by tak, že pokud by jel někdo více než předepsaných padesát kilometrů v hodině, naskočila by mu červená a musel by zastavit. Zkušenosti z jiných měst říkají, že se řidiči rychle naučí jezdit padesátkou, aby je semafor nezpomaloval,“ sdělil žatecký místostarosta Jaroslav Špička. V kraji mají takové zařízení například v Hošťce na Litoměřicku nebo Žandově mezi Děčínem a Českou Lípou.