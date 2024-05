Filmaři se opět po čase vrátili do centra Žatce. Dnes, ve čtvrtek 9. května, se má točit v Jiráskově a Dlouhé ulici, ale také na náměstí Petra Chelčického. Kamery budou v dalších dnech také u Libočanské branky. Točit se tam bude český seriál Milionáři, který ztvární příběh pěti kolegů z malé továrny, kteří vyhrají v loterii velké peníze. Zahrát si v sérii mají Pavel Liška, Miroslav Táborský nebo Zlata Adamovská.

Herec Pavel Liška | Foto: Deník/Attila Racek

Filmaři by se v Žatci měli objevovat do 22. května. Kromě natáčení ve čtvrtek 9. května v Jiráskově ulici, Dlouhé ulici a na náměstí Petra Chelčického, kde mají vznikat večerní záběry, se pak mají na pět dní usadit u Libočanské branky. A to od 18. května.

Seriál je chystán pro platformu Voyo, chystá ho skupina televize Nova. Poprvé by měl být komediální projekt vysílán v závěru letošního roku nebo v roce příštím.

V sérii se má objevit řada známých tváří. Zahraje si tam Miroslav Táborský, Pavel Liška, Zlata Adamovská, Jitka Sedláčková či Jana Pidrmannová.

Kromě Žatce se natáčí také v Lounech či Klobukách. V Lounech se natáčelo 8. května, v Klobukách se to chystá 20. května, bude se tam natáčet u fotbalového hřiště.

A o čem komediální seriál má být? Pět sympatických kolegů z malé továrny na hudební nástroje má vyhrát v loterii. A to velké peníze, hned první cenu. Budou před nimi nové výzvy a životní šance. Dokáží je využít? Seriál má být o přátelství, rodinných vazbách. Nabídnout má hlavně humor.

Série Milionáři je další z dlouhé řady filmů a seriálů, které se v Žatci točily. V dávné i velmi čerstvé minulosti. Střídají se tam produkce domácí české, ale i zahraniční, z celého světa. Před časem tam zahraniční filmaři vytvářeli například drama Z Paříže do Paříže či Úkryt v zoo, ale také oscarového Králíčka Jo Jo. Jan Hřebejk v Žatci snímal část Dezertéra.

V minulosti filmaři v Žatci točili například seriály Náměstíčko nebo Nemocnici na kraji města po dvaceti letech. A také části Pustiny nebo Já, Mattoni. Nebo filmy Ještě žiju s plácačkou, věšákem a čepicí nebo Dívka a kouzelník, natáčel se tam také velmi populární snímek Juraje Herze Holky z porcelánu. V ulicích města vznikaly také hity jako Bídníci, Hořící keř, Edit Piaf, Červený Bedrník či Oliver Twist.

Žatec hrál v minulosti rozbombardované Drážďany, Bosnu ve válce, Varšavu za německé okupace či francouzské město na konci války. Ve městě se už natáčely desítky seriálů, filmů, reklam či klipů. Objevila se tam také Barbara Streisand ve snímku Yentl či Liam Neeson nebo Scarlett Johansson a mnoho a mnoho českých hvězd.

