Největší žatecké sídliště zaplavila auta. Najít odpoledne a večer na Jihu volné místo je pro řidiče velký problém. Mnozí parkují, kde se dá – na parkovištích supermarketů nebo v místech, kde to dopravní předpisy nedovolují. Vozy stojí v křižovatkách, v zákazech vjezdu i stání. Situaci navíc ještě zhorší plánované jarní čištění ulic.

„Jezdím z práce kolem sedmé hodiny večer, sehnat místo byl problém, teď je to velký problém. Parkuji různě, kde zrovna nějaké najdu, jsou to vždy stovky metrů od mého paneláku,“ popsal Jindřich Anděl z Javorové ulice.

Za dramatickým nárůstem zaparkovaných aut v ulicích sídliště Jih stojí zahájení investice města s názvem Doplnění zeleně a parkovacích míst v ulici Stavbařů v Žatci. Kvůli pracím je ulice od minulého týdne jednosměrná, řidiči přišli o více než stovku parkovacích míst na okraji pole zmíněné ulice. Koncentrace vozů proto na jiných místech sídliště vzrostla, a to i tam, kde takové problémy s parkováním dosud neměli. „Nedávno město postavilo nové parkoviště u restaurace Cihelna, tím se u nás parkování zlepšilo. Najít volné místo odpoledne nebyl problém. Teď je to jinak, po druhé hodině se parkoviště rychle plní,“ sdělil Josef Blatný z horní části Husovy ulice.

Situace s parkováním se ještě zhorší příští týden, kdy na sídlišti Jih proběhne čištění ulic. Jako první přijdou v pondělí na řadu Husova, Malínská, Písečná a Dr. Kůrky, ve středu 23. března se přesune do ulic Bří Čapků, Družstevní, Pekárenská a Černobýla, v pátek 25. března musí majitelé aut v této souvislosti vyprázdnit vnitrobloky ulic Růžová, Javorová, Jabloňová a Lipová. Volná místa k parkování tak budou hledat další desítky řidičů.

Městská policie v Žatci nárůst přestupků v dopravě na sídlišti Jih zaznamenala. Podle ředitele Miroslava Solara řeší strážníci špatně zaparkovaná auta případ od případu. „Chápeme, že to mají lidé na sídlišti teď s parkováním složitější. Na druhou stranu je třeba zajistit průjezdnost ulic pro hasiče a sanitky a přístup k popelnicím a kontejnerům pro svozovou firmu,“ připomněl. Přestupky řeší strážníci buď domluvou, nebo pokutami, k odtažení auta zatím přistoupit nemuseli.

V rámci zmíněné investiční akce dá město za její stavební část 16,6 milionu korun. Dojde k opravě povrchu ulice Stavbařů, veřejného osvětlení, autobusové zastávky, podél pole vzniknou parkovací pásy, na jeho okraji se vysadí zeleň, přibude cesta pro pěší. Práce mají trvat do letních prázdnin.

Podél pole řidiči doteď stáli. Vzniklých 99 parkovacích míst bude méně, než byla dosavadní „kapacita“ ploch. Řidičům se sice parkování zkulturní, nicméně místa nepřibudou. Naopak. Víc míst by měly zajistit až navazující etapy. Ty jsou ale v nedohlednu. Není totiž stále jisté, jak bude pole při sídlišti Jih v budoucnu využíváno. Hovoří se o parku, územní plán počítá s bytovou výstavbou, není ani vyloučeno, že sportovní hala, o které se v Žatci mluví řadu let, nakonec vyroste vedle areálu pekárny. „I když bylo rozhodnuto, že hala vyroste na poli u bývalého OSP, snahy o změnu místa stále jsou,“ sdělil žatecký místostarosta Radim Laibl. Obě zmíněné lokality pro halu se nacházejí na okraji sídliště, takže její parkoviště s více než stovkou míst by řidičům pomohlo.