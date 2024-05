Část dálnice D7 Praha – Chomutov u Slaného, konkrétně obchvat Lotouše, zřejmě postaví společnost Silnice group. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dokončuje na tento úsek výběrové řízení, ze šesti uchazečů podala firma, jejíž kořeny sahají do Žatce, nejnižší nabídku.

Dálnice. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Kinšt

„Nejvýhodnější nabídku na realizaci akce ,D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice´ (obchvat Lotouše) podala ze šesti uchazečů společnost SILNICE GROUP a.s. za nabídkovou cenu 532 milionů korun bez DPH, což je 64 procent předpokládané hodnoty zakázky,“ sdělil generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Na úsek v délce 3,4 kilometru je vydané stavební povolení, v místě probíhá archeologický výzkum.

Společnost Silnice group vznikla postupným přechodem od privatizovaného státního podniku v roce 1994 společností DOS s.r.o., která byla následně přejmenována na Silnice Žatec, s.r.o. a z rozhodnutí jediného vlastníka přešla v roce 2006 na akciovou společnost s názvem Silnice Žatec, a.s. Od května roku 2008 je používán nový název SILNICE GROUP a.s. V Žatci nyní působí jedna z divizí společnosti. Firma část dálnice D7 už stavěla, jako vedoucí Sdružení R7 Postoloprty to byl úsek dálnice Postoloprty – Bitozeves, který řidičům slouží od srpna 2018. V současné době je společnost členem sdružení, které staví obchvat Žiželic u Žatce na silnici I/27 Most – Plzeň.

Úsek Slaný-západ – Kutrovice je jedním ze tří, které zbývá ve středních Čechách na D7 dokončit. Také v dalších obou případech, v částech Kutrovice – Panenský Týnec a Knovíz – Slaný-západ, běží výběrová řízení, uchazeči mají své nabídky předložit během května, respektive července. ŘSD chce všechny tři úseky v celkové délce 17 kilometrů rozestavět letos a zprovoznit během let 2026 a 2027.

