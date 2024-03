O tom, kde mají ve městě nejlepší smažený sýr, má Žatečan Jakub Ondrejka jasno. Pokud si dá jídlo v restauraci, v drtivé většině to je právě smažený sýr. „Kolikrát si ani neberu jídelní lístek a rovnou se ptám na smažený sýr. Pokud ho mají, dám si ho,“ řekl. „V Žatci mají podle mě nejlepší smažený sýr v restauraci kulturního domu Moskva, dobrý ho má také Medvěd. Základem je dobrý eidam a příprava rovnou v restauraci. Předsmažené polotovary nejsou to pravé,“ popsal Jakub Ondrejka.

V Česku si dal smažený sýr na řadě míst, v paměti mu nejvíc utkvěl ten z Vyškova na Moravě. „V sokolovně tam mají smažený sýr s domácími hranolky a domácí tatarkou. K tomu dávají brusinky a rukolu,“ přiblížil. Doma si prý smažený sýr dělá jen občas, raději si na něm pochutná v restauraci.

Na Moskvě nabízejí 100 gramů smaženého sýra za 99 korun, k tomu si zákazník může vybrat přílohu. „Je to tady docela hit, hosté si smažený sýr dávají často. Podáváme k němu naši domácí tatarku,“ popsal kuchař restaurace Zdeněk Petrásek. Jeho receptem je sýr třikrát obalený, používá německý. Do vajíčka před obalováním dává trochu mléka, chybět samozřejmě nemůže mouka a čistá strouhanka.

Obnovená krása. Na slavnostní otevření žatecké synagogy přišly stovky lidí

Tomáš Vavrečka si zase oblíbil smažený sýr na BarBaru. Restaurace nabízí 150 g smažené Goudy nebo hermelínu za 175 korun. „Dávám si Goudu, chutná mi k ní místní tatarská omáčka,“ popsal.

A kolik stojí smažený sýr jinde v Žatci? Hospůdka u Nás má smažený eidam nebo hermelín za 135 korun, 100 gramů zapečené nivy v bramborákovém těstíčku vyjde na 185 korun. U Medvěda si host restaurace může z jídelního lístku vybrat smažený sýr za 134 korun, hermelín je o tři koruny dražší a niva za 150 korun. V restauraci U Orloje nabízejí smažený sýr rovnou s přílohou – Gouda s pažitkovými brambory a tatarskou omáčkou vyjde na 195 korun. Plán B má v denním menu smažený sýr se šunkou, krokety, hranolky nebo vařené brambory a tatarku za 159 korun.

Kdysi se smažený sýr považoval za jídlo studentů a chudých lidí, to ale už dnes neplatí, z tohoto jídla se pro mnohé stala národní pochoutka. Základem je kvalitní sýr, pokrm vynikne s dobrou tatarskou omáčkou. Kdo do restaurací nechodí, může si sýr připravit doma, ale je třeba znát několik „fíglů“. Předně je to jeho tučnost, která by měla být 30 procent a více. Mouka by měla být polohrubá, k sýru dobře přilne. Při smažení je třeba mít dostatečně vysokou teplotu, aby se trojobal rychle zatáhl.

Mohlo by vás zajímat: Kauza žateckých jeslí u soudu: Bývalá vedoucí odmítla, že by ženy děti trýznily