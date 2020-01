V obou případech je třeba změnit územní plán, dosud se pro ani jednu variantu nenašla potřebná většina v zastupitelstvu. Obě lokality na jižním okraji města mají své zastánce, kteří o tom dlouze jednali bez výsledku už dvakrát. Znovu budou o hale debatovat v lednu.

Do konečného výsledku má promluvit i veřejnost. „Dohodli jsme se na radě, že budeme chtít znát názor veřejnosti. Je to velká investice,“ sdělil místostarosta Jaroslav Špička. Zda to bude například formou ankety, nebylo dosud rozhodnuto.

Zatím poslední anketu vypsalo město v roce 2018, řešila umístění Rákosníčkova hřiště. Přišlo 1120 platných hlasů, z toho 632 bylo pro Vrchlického ulici a 488 pro místo pod Libočanskou brankou. Lidé z první lokality následně sepsali proti záměru petici a hřiště nakonec vyrostlo ve druhé, která v anketě získala méně hlasů.

Dohady o lokalitě

„O nové sportovní hale se v Žatci mluví patnáct let. Jsem rád, že v zastupitelstvu nyní panuje shoda, že je potřeba. Původně jsme vybírali z osmi variant, jako nejvýhodnější se jevila ta, která je nalevo od silnice na Holedeč. Pak ale přišel developer, který tam chce postavit bytové domy. Někteří se proto přiklánějí k jiné lokalitě, a to napravo od silnice u bývalé Edeky. Tam developer stavět nechce. Tři čtvrtě roku vybíráme lokalitu a když už jsme ji vybrali, tak zase řešíme jinou. Jsme zase na začátku,“ netajil své rozladění místostarosta Žatce Radim Laibl.

Jiní jsou však pro variantu, aby sportovní hala stála na pravé straně od zmíněné silnice.

„Město tam vlastní víc pozemků, to místo má přidanou hodnotu. Dalo by se rozvíjet dalšími sportovišti a případně do něj zakomponovat nový park, jehož vybudování tam připravujeme,“ uvedl radní Petr Antoni.

V souvislosti s výstavbou nové haly se totiž objevily úvahy, že by se k ní přestěhovaly i tenisové kurty a hřiště na házenou. Uvolněné místo mezi ulicemi Husova a Volyňských Čechů blízko centra města by se využilo pro bytovou výstavbu. V případě lokality nalevo od silnice na Holedeč tam město nevlastní tak rozsáhlé pozemky, aby se tam vše vešlo. O jejich převodu či koupi chce ale jednat se státem, jež je tam vlastní.

Město má v rozpočtu na rok 2020 na novou sportovní halu částku 1,2 milionu korun, a to na vypracování studie. Uvažuje se o vyhlášení architektonické soutěže.

V otázce je i vzhled haly

Spolu s místem, kde hala bude stát, musí vedení města rozhodnout, jak bude vypadat. Od toho se bude odvíjet také její cena. „Podle mého názoru by se mělo jednat o multifunkční halu, kde by se mohly konat také menší konference nebo koncerty,“ řekl místostarosta Špička.

Sportovci mají v Žatci nyní k dispozici halu Sever u řeky Ohře nebo školní tělocvičny, jejich prostory jsou ale omezené, třeba hlediště pro větší množství diváků chybějí úplně. Počítá se proto, že hala bude větší, než je ta u řeky. Hovoří se o rozměrech 45 x 25 x 10 metrů.

Nová sportovní hala se nyní staví v Podbořanech, v Lounech chce letos město vypracovat dokumentaci na rozšíření té současné.