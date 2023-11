/ROZHOVOR/ Dlouhá a komplikovaná jednání vedla před rokem v Žatci ke vzniku široké koalice ANO, ODS a Volby pro město s podporou dalších subjektů, kterým podzimní komunální volby zajistily místa v zastupitelstvu. Ve městě, kde dlouhá léta proti sobě stály dva politické bloky, byla jasná čára mezi vládou a opozicí a zásadní věci se prosazovaly většinou jednoho hlasu, to je novinka.

„Široká koalice má své výhody i nevýhody, ale řekl bych, že funguje, že to byl krok správným směrem,“ říká Radim Laibl, kterého volební triumf hnutí ANO ve volbách v Žatci posunul z postu místostarosty do křesla starosty. V rozhovoru pro Žatecký a lounský Deník přibližuje, jak široká koalice funguje, které velké investice se v Žatci chystají, proč centrum směřuje ke zpoplatnění parkování nebo co s problémovými lidmi.

V Žatci se po loňských volbách stalo něco do té doby nevídaného. V zastupitelstvu se nezrodila těsná koalice, ale hodně široká. Jak toto uspořádání funguje?

Vše má své výhody a nevýhody. Podle mě se potvrzuje, že široká spolupráce v rámci zastupitelstva je pro město mnohem lepší, než mít jeho vedení postavené na nějaké křehké koalici a věci prosazovat silou. Je důležitější, jak kdo pracuje pro město, než z jaké je politické strany. Tento postoj jsem zastával už loni po volbách, i když vyjednávání tehdy trvalo poměrně dlouho, jsem rád, že tato široká koalice vznikla. Zajímavostí je, že jsme dosud nepodepsali koaliční smlouvu. Ukazuje se, že to jde i bez ní, že věci, na kterých jsme se dohodli, se plní a fungují.

A nevýhody tak široké spolupráce?

Obecně se dá říct, že je jednoduší probrat a rozhodnout nějakou věc mezi jedenácti lidmi v byť těsné koalici než mezi dvaceti jedna lidmi v té široké. Každý má nějaký názor, probíhají větší diskuze, rozhodnout někdy trvá déle. Ale s tím se dá nějak vypořádat.

Jsou nějaké body, na kterých jste se během uplynulého roku neshodly?

Napadají mě městské byty v ulici Dr. Václava Kůrky, u kterých dlouhou dobu jednáme o prodeji současným nájemníkům. Někteří kolegové v zastupitelstvu by chtěli v této věci rozhodnout rychleji. Snad jsme ale konečně už našli kompromis a brzy se to vyřeší. Spíš jsem vnímal, že než témata byla třecí plochou minulost a osobní vztahy, někteří se vraceli k věcem, které se staly před lety. To už naštěstí doznívá.

Velké politické boje se v Žatci v minulých letech odehrávaly kvůli teplárně. Firma v majetku města dodává velké části lidí teplo a teplou vodu. V poslední době se situace kolem ní alespoň navenek uklidnila.

Snad ano, i když doznívají určité soudní spory z minulosti. Nechceme, aby se každé čtyři roky měnilo její vedení, jde nám hlavně o to, aby lidé v Žatci měli přijatelné ceny tepla. Aby se dlouhodobě v tomto duchu držela koncepce rozvoje společnosti.

Proč boje o teplárnu byly v minulosti tak intenzivní?

Nebyl jsem u toho, takže se mohu jen domnívat. Je to jediná výdělečná organizace města a obecně takové firmy vzbuzují pozornost.

V Žatci je jedno z velkých témat městská nemocnice. Je v koalici shoda, kam směřuje?

Dá se říct, že ano. V současné době běží její transformace, cílem je vznik akciové společnosti. Panuje shoda, že pokud bychom pro ni hledali strategického partnera, nebude z privátního sektoru. V takovém případě se logicky nabízí Ústecký kraj. Ten je k žatecké nemocnici v posledních letech přívětivý, s penězi, které pro nemocnici schválil, počítáme na rekonstrukci oddělení následné péče. Ta podle odhadů vyjde na zhruba dvě stě milionů, chtěli bychom začít v roce 2025. Druhou velkou plánovanou investicí v nemocnici je stavba urgentního příjmu, příští rok chceme mít projekt a požádat o dotaci.

V Žatci se dokončuje rekonstrukce bývalých papíren, kláštera, teď jsme se bavili o velkých investicích do nemocnice. Do voleb jsou tři roky, co chcete za tu dobu stihnout?

Město má ve fázi stavebního povolení a projektových dokumentací řadu investic. Jsme připraveni. Kdyby nám dal někdo miliardu korun, utratíme ji. Bohužel peněz tolik nemáme, s přijetím konsolidačního balíčku jich bude ještě méně. Budeme muset vybírat, co dělat a co ne. Záležet bude také na dotacích, které se nám podaří sehnat. Nedávno jsme podali žádost o peníze na proměnu sportovního areálu u základní školy Jižní. Jsem rád, že se nám podařilo vysoutěžit firmu, která nám pomůže s dotacemi na revitalizace hradeb, Chaloupky a parku. Bez externích peněz se do velkých akcí budeme pouštět jen těžko. Teď rozjíždíme výstavbu kanalizace v Bezděkově. Vyplatilo se pár měsíců počkat a ze 40 milionů korun se nám z externích zdrojů podařilo získat 35. Je ale řada akcí, které zaplatíme jen z našich peněz. Mezi ty bude zřejmě patřit na několik etap rozdělená rekonstrukce Studentské ulice, jejíž první dvě nyní běží.

A co sportovní hala?

Byl bych rád, kdybychom na ni v tomto volebním období získali stavební povolení, kdyby se zahájila stavba, byl bych šťastný. Ale i v tomto případě musíme najít peníze z externích zdrojů.

Lidé v okolí Žatce si často stěžují na společnost HP Pelzer. Vadí negativní jevy z provozu, jako je hluk, zápach, únik zapáchajících látek. Firma avizovala, že výrobu přestěhuje ze Žatce do Kadaně? Máte ve vedení města informace, že skutečně odejde?

Říkají, že odejdou v roce 2025. Pro Žatec by tato část města pak byla zajímavou rozvojovou lokalitou. V této souvislosti mě těší, že se některé developerské projekty v Žatci už realizují, snažíme se být podnikatelům nápomocni. Na druhou stranu mě netěší podnikatelé, kteří mají svůj byznys postavený na lidech na sociálních dávkách. Problémy s tím spojené ničí centrum, nejsou dobrou vizitku pro město, které je na seznamu památek UNESCO.

Co proti nim děláte?

Město moc možností nemá. Nedávno jsme jednomu z nich, který v Žatci vlastní mnoho bytů, nabídli, že od něj koupíme část jeho nemovitostí. Odmítl. Budeme jednat dál. Často se k nám dostanou problémoví lidé ze Slovenska a ty tady nechceme.

Téma problémových lidí se v Žatci hodně diskutuje, situace se ale nelepší roky. Dá se s tím vůbec něco dělat?

Je to těžké, ale rozhodně na to nerezignujeme. Budeme přísnější jak na majitele dotčených domů, tak na jejich nájemníky. Chceme například rozjet po vzoru Teplic projekt pro lidi, kteří nechodí do práce, že by uklízeli město a za to dostávali stravenky na jídlo.

K problémům centra Žatce patří také prázdné a nevyužívané domy.

Ano. To chceme také řešit. Vznikla pracovní skupina, která objíždí jejich majitele a komunikuje s nimi. Ptá se jich, co s domy zamýšlejí, zda je nechtějí prodat, zda v této věci nepotřebují nějak pomoc. Určitě mezi prvními chceme řešit Hošťálkův dům, veřejně jsme vyzvali majitele Družby, aby i s tímto objektem něco dělal. Jsou to ale věci, které jako město moc ovlivnit nemůžeme. Na druhou stranu UNESCO dalo místním podnikatelům a majitelům domů v centru novou šanci.

Historické jádro Žatce je během dne zaplavené parkujícími auty. Jak to je se zvažovaným placením parkování v centru města?

Směřujeme k tomu, že se placené parkování možná už v příštím roce v centru rozšíří. Automaty by měly být minimálně na celém náměstí Svobody, okolí ještě řešíme. Do budoucna zřejmě bude trendem zpoplatnění parkovišť, chystá se to i v případě toho, které v příštím roce plánujeme stavět v ulici Stavbařů naproti vnitrobloku Lípové ulice. Projekt počítá s tím, že u vjezdu bude závora s čipem. Věřím, že majitel auta na sídlišti rád zaplatí určitý finanční poplatek, aby měl jisté své parkovací místo.

