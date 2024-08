Armáda bude projekt nyní vyhodnocovat, ale podle ohlasů ze strany absolventů i instruktorů už nyní vidí v tomto způsobu náboru a seznamování s vojenskou profesí velký potenciál. ČTK to ve středu 14. srpna řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka.

"Přínos cvičení je ve více směrech, jednak je to vhodné pro komunikaci armády s veřejností a s mladou generací. Je to důležité i z hlediska rekrutačního potenciálu, aby ti lidé zvážili, jestli v budoucnu nechtějí sloužit v armádě, případně v aktivní záloze. Také si myslím, že to rozhodně přispívá ke zvýšení odolnosti společnosti. Hodně se na tom také učíme my, snažíme se inovovat," uvedl Řehka.

"Nejvíce jsem se bála hodu granátem a obavy jsem měla i ze střelby. To bych si ale nakonec ráda zopakovala. Chůze s těžkým batohem byla náročná, ale pomáhali jsme si," popsala bezprostřední dojmy ze cvičení Monika Truongová, čerstvá maturantka na mostecké Střední škole diplomacie a veřejné správy, která byla oceněna jako nejlepší absolventka. Studenti byli hodnoceni ve 22 kritériích, velitelé posuzovali pohyb po bojišti, střeleckou přípravu, hod granátem nebo taktickou přípravu.

"Z absolventů se stávají naše zálohy, zatím nikoliv aktivní zálohy, ale pokud by se jimi chtěli v budoucnu stát, tak tak mohou učinit," řekla po slavnostní přísaze ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Podle ní přinesl výcvik absolventům i mnohé do života, byli nuceni se o sebe postarat, komunikovat v týmu, spát v místnosti s dalšími cizími lidmi a často čelit značenému nepohodlí.

Na dobrovolné vojenské cvičení se přihlásilo několik stovek mladých lidí, šlo o plnoleté studenty středních škol, gymnázií nebo odborných učilišť. U 41. mechanizovaného praporu v Žatci cvičení úspěšně dokončilo 69 z 86 přihlášených, v Hranicích na Moravě dokončilo výcvik všech 41 studentů. Pětina z celkového počtu byly dívky. Nejčastějším důvodem k předčasnému ukončení cvičení byly zdravotní indispozice. Pilotní ročník organizovali příslušníci 4. brigády rychlého nasazení a 7. mechanizované brigády ve vojenských výcvikových prostorech Libavá na Olomoucku a Hradiště na Karlovarsku.