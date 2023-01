"Svoz odložených vánočních stromků bude probíhat do konce ledna. Měly by se odvážet vždy v úterý a ve čtvrtek," informovala žatecká radnice.

Město také ale upozorňuje, že pokud by došlo k přetížení kapacity, může se stát, že se odvoz posune. "Může docházet k dennímu posunu, a to hlavně z kapacitních důvodů, když by se například v některý den nahromadilo velké množství vyhozených stromků a svozový vůz se musel na některá místa vracet," sdělila radnice. Stromky jsou následně odvezeny do kompostárny.