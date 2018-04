Žatec trápí omšelý bazén. Kraj jako vlastník ale větší investice neplánuje

Žatec /ANKETA/ - Návštěvníci si stěžují na zanedbaný stav bazénu, letos se vymění aspoň sprchy.

Mladí plavci při tréninku v žatecké plavecké škole.Foto: Deník/Petr Kinšt

Více než dvacet let slouží obyvatelům Žatce bazén při obchodní akademii. Kromě běžných oprav žádnou zásadní rekonstrukcí neprošel, na jeho stav si už začínají stěžovat návštěvníci. Vadí jim hlavně omšelost sprch a toalet, někteří by také rádi, aby bylo k dispozici něco víc než jen jeden plavecký bazén.

„Do bazénu chodím celkem pravidelně. Je vidět, že se tu a tam něco opraví, ale chtělo by to nějakou celkovou rekonstrukci. Hlavně sprchy jsou ve špatném stavu,“ říká Tomáš Mazánek ze Žatce. „Je škoda, že kromě bazénu tam není nic navíc. Jen parní komora. Dnes už jsou u bazénů běžné vířivky, sauny a třeba nějaké atrakce pro děti,“ dodává jeho přítelkyně Monika Sládková.

Správa bazénu s výtkami souhlasí, větší rekonstrukci a rozšíření možnosti vyžití by uvítala. Bazén je stejně jako celá střední škola majetkem Ústeckého kraje, který ale rozsáhlé investice do bazénu v Žatci neplánuje. A město zase nemůže příliš investovat do majetku, který není jeho.

I tak ale žatecká radnice dává do bazénu každoročně nemalé peníze. Z velké části dotuje jeho provoz, který je ztrátový, a posílá navíc ročně půl milionu korun na údržbu a opravy. Převod bazénu do majetku města není ale na pořadu dne. „Ústecký kraj neuvažuje o tom, že by bazén nabídl městu. Situaci je třeba posuzovat i s ohledem na tělocvičnu nad bazénem, která je nezbytně nutná pro obchodní akademii,“ sdělila mluvčí Ústeckého kraje Markéta Flochová.

Městská pokladna dotuje provoz

Město tak bude dál provoz bazénu dotovat. „Pravidelně přispíváme na jeho provoz a počítáme s tím i do budoucna,“ sdělila starostka Zdeňka Hamousová s tím, že pro potřeby školní výuky plavání je v Žatci ještě bazén při Základní škole Jižní. Ten prošel rozsáhlou opravou před několika lety.

V případě bazénu u obchodní akademie se v nejbližší době žádná větší rekonstrukce nechystá. „Opravy a údržba bazénu a technologie probíhají průběžně. Větší oprava teď není v plánu investic a oprav Ústeckého kraje. Do budoucna se ale vyloučit nedá,“ řekla Markéta Flochová. Loni nechal kraj na objektu, kde je i bazén, opravit střechu a podhledy v tělocvičně.

Návštěvníci bazénu by se ale přece jen mohli určitého zlepšení brzy dočkat. Měnit se budou například právě kritizované sprchy. „Rádi bychom je vyměnili během letní odstávky, chceme celkově zlepšit dodávku teplé vody,“ připomněl správce bazénu Jiří Karas.

Část prací, které směřují k lepším dodávkám teplé vody, proběhla už loni, kdy se měnila centrála měření a regulace, opravily se parní generátory, dlažba a mřížky odtokových kanálů. „Do budoucna bude potřeba větší investice v podobě nového sociálního zázemí, sprch a podlahy v celém bazénu,“ vypočetl Jiří Karas.

Rozšíření možností by přišlo vhod

Správa by uvítala i rozšíření bazénu, což by zvýšilo jeho atraktivitu pro návštěvníky. Využít pro tyto účely chce plochu vedle objektu, kde dřív bývala letní terasa. „Bazén by mohl být doplněn přístavbou wellness centra s vířivkou, saunou a dětským bazénem,“ dodal Jiří Karas. „Chybí nám také vodní atrakce v podobě malé klouzačky či tobogánu. Umístění bazénu ale nedovoluje další větší rozšíření,“ podotkl.

Špatné je u bazénu také parkování. Škola proto návštěvníkům bazénu umožňuje parkovat na hřišti.