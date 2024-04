Divoká jízda autobusu jde k soudu. Řidič čelí obžalobě z obecného ohrožení

Kdo v tom autobusu byl, na tu jízdu nikdy nezapomene. Loni v úterý 13. června odpoledne z Litvínova přes Most do průmyslové zóny Triangle u Žatce. Řidič autobusu Martin P. míjel zastávky, nebezpečně předjížděl, o sloup urazil zrcátko, v zatáčkách, i když silně pršelo, neubíral rychlost, v Mostě projel křižovatku na červenou, za jízdy telefonoval. Kdyby mu auta v protisměru neuhnula ke krajnici, došlo by k nehodě. Cestující, v autobusu jich jely dvě desítky, se báli, někteří radši vystoupili s tím, že se „nenechají zabít“.

A na řidiče zavolali policii. Jak se ukázalo, byl opilý. Na konci cesty, v zóně Triangle u Žatce, nadýchal přes dvě a půl promile alkoholu. Případ míří k lounskému soudu. Řidič čelí obžalobě ze zločinu obecného ohrožení a přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu vězení až na osm let. „Úmyslně způsobil obecné nebezpečí tím, že vydal lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví a cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Pavel Norek. Popis divoké jízdy je v ní poměrně dlouhý. Několikrát chybělo jen málo k dopravní nehodě. Za Litvínovem ve stoupání směrem na Horní Jiřetín předjížděl Martin P. jiný autobus, ačkoliv ten byl ještě dost daleko před ním, na auta v protisměru nereagoval. „Zůstal v levém jízdním pruhu a pokračoval v předjíždění, ačkoliv šlo o komunikaci jen o jednom jízdním pruhu v každém směru, přičemž předjížděný autobus a protijedoucí vozidla musela uhýbat ke krajnici, aby nedošlo ke srážce, když se ocitly vedle sebe najednou dva autobusy a osobní auto,“ popisuje obžaloba. Neměl jsem na plínky a sunar, hájil se u soudu recidivista, proč rozřezal Zuzanu V Mostě u obchodního domu Central obviněný přejel zastávku, do které pak musel couvat přes tři pruhy, což mu nešlo. Křižovatku ulic Budovatelů a Zdeňka Štěpánka projel ve chvíli, kdy na semaforu svítila červená a začala se rozjíždět vozidla z vedlejší komunikace. Divoká jízda pokračovala i za Mostem. „Za obcí Havraň v místě průmyslové zóny začal najíždět do protisměru, až na něj musela protijedoucí vozidla blikat,“ popsal Pavel Norek. Z autobusu zavolal na policii jeden z cestujících, které tehdy 51letý šofér vezl do práce do průmyslové zóny u Žatce. „Na linku 158 zavolal jeden z cestujících autobusu, že řidič jede velmi nebezpečně a že něco není v pořádku. Policejní hlídka z dálničního oddělení, které v Triangle sídlí, si na řidiče „došlápla“. „Když s autobusem zastavil a cestující vystoupili, policisté jej vyzvali, aby se podrobil dechové zkoušce. Ta byla pozitivní s výsledkem 2,61 promile,“ uvedla tehdy k případu policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Řidič měl připravenou obhajobu. Policistům tvrdil, že se napil až po jízdě. Lahev údajně zahodil. To mu ale policisté neuvěřili, nebyl schopný ukázat kam. Podle obžaloby byl opilý už před započetím jízdy v Jirkově z firemního parkoviště autobusového dopravce. Cestujícím tvrdil, že má „nějaké“ psychické problémy. Mohlo by vás zajímat: Posun v přípravě dálnice. Kraj zahájil územní řízení pro D7 u Postoloprt Zdroj: Deník/Petr Kinšt

