Jeden ze závodů bude zpracovávat biologicky rozložitelné odpady, druhý vyrábět potravinové obaly z buničiny. Za prvním záměrem stojí společnost EBW Solution. „Záměrem společnosti EBW Solution je ve staňkovickém rozptylu na ploše o výměře 2,22 hektaru vybudovat závod na zpracování biologicky rozložitelných odpadů, z nichž by se následně vyrábělo organické hnojivo, biometan a bioCO2. Zahájení projektové přípravy je plánováno na rok 2024. Zkušební provoz by měl být zahájen v roce 2028. Předpokládaná výše investice činí 273 milionů korun a měla by přinést osm přímých pracovních míst,“ uvádí se v materiálech Ústeckého kraje. Společnost za pozemek zaplatí 17,5 milionu korun bez DPH, tedy 785 Kč za metr čtverečný.

Společnost EBW Solution se specializuje na obnovitelné a nízkoemisní plyny jako je biometan, zelený vodík, syngas a bioCO2. Firma stojí za prvními výrobnami biometanu v České republice.

Druhý závod chce v zóně Triangle nad Staňkovicemi postavit společnost SEMEKOPAK. „Na ploše o výměře 4,26 hektaru plánuje vybudovat závod na výrobu potravinových obalů z buničiny pro ovoce, zeleninu, vejce a podobně, a to jako ekologickou alternativu plastových obalů. Zahájení projektové přípravy je plánováno na rok 2024. Zkušební provoz by měl být zahájen v roce 2026 po instalaci výrobních technologií. Předpokládaná výše investice činí 383 milionu korun a měla by přinést 132 přímých pracovních míst,“ uvedla společnost ke svému záměru.

Kupní cena byla znaleckým posudkem stanovena na 730 korun bez DPH za metr čtverečný, po zaokrouhlení firma zaplatí Ústeckému kraji za pozemek celkem 31 milionů.

V průmyslové zóně Triangle u Žatce v současné době působí 13 firem. Na konci roku 2023 zaměstnávaly celkem pět tisíc lidí. Rozloha zóny je 364 hektarů, pro investory zbývá několik desítek hektarů volných ploch. Většina továren, která v Triangle působí, je z automobilového průmyslu.

