Nejen díly do aut. V zóně u Žatce se mají ukládat data nebo vyrábět vodík

/VIDEO, FOTO/ Zhruba osm let se uvažuje, že na poslední volné velké ploše v průmyslové zóně Triangle u Žatce vznikne datové centrum. Zabezpečené budovy vybavené technickými prostředky pro ukládaní dat mají vyrůst na čtyřicetihektarovém pozemku ve východním okraji areálu. První zprávy o datovém centru v zóně jsou z roku 2015, nedávno přišel nový potencionální investor. Dalším projektem, který do Triangle míří, je výroba vodíku. Jeho příprava pokročila do další fáze.

Pozemek v průmyslové zóně Triangle u Žatce, kde má vyrůst datové centrum. | Video: Deník/Petr Kinšt

Za výstavbou datového centra stála Společnost Data centre Triangle, ta ale svůj záměr už nerozvíjí. Nyní kraj, vlastníka zóny, oslovil jiný potencionální investor – společnost TWD PropCo 11. O záměru zmíněnou plochu prodat rozhodli radní Ústeckého kraje. „Jednání o prodeji pozemků jsou ale v počáteční fázi. V případě, že dojde ke vzájemné dohodě všech zúčastněných stran, lze předpokládat smluvní ujednání v první polovině následujícího roku,“ sdělila mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Současná cena pozemků v průmyslové zóně Triangle u Žatce se pohybuje v rozmezí 680 až 730 korun za metr čtverečný. Přesná cena bude stanovena na základě znaleckého posudku aktuálního v době případného prodeje. „Plánem investora je umístění datového centra, které však kromě obrovské investice vyžaduje prověření celé řady vstupních technických parametrů, prozatím tedy není jisté, zda a kdy dojde k případnému uzavření kupní smlouvy,“ dodala mluvčí. Ze slámy, porcelánu i textilu. V muzeu v Lounech obdivují lidé betlémy Zmíněná společnost Data centre Triangle plánovala v zóně u Žatce úložiště s nejvyšší bezpečnostní třídou. Několik budov, vzájemně od sebe oddělených a částečně zapuštěných do terénu s podzemními sály mělo odolat výbuchu nebo havárii. „Důvodem je dodržení bezpečnostních standardů, dle kterých je datové centrum plánováno. Budovy budou tvořit klimatizované datové sály, vybavené technickými prostředky pro ukládaní dat – racky,“ popsal před dvěma lety Martin Novotný ze společnosti Data centre Triangle. Příprava se ale táhla, Ústecký kraj se společností nakonec neprodloužil rezervační smlouvu na pozemky. Datová centra s počítačovými servery a dalšími informační technologiemi obecně slouží k uložení dat. Využívá je řada jednotlivců i společností, hojně pak e-shopy, stojí na nich některé veřejné databáze. Provozují je velké telekomunikační či technologické firmy. Pozemky, kde má datové centrum v Triangle vyrůst, jsou na východním cípu zóny u silnice Staňkovice – Bitozeves. V roce 2013 krajští zastupitelé schválili pronájem pozemků společnosti Develops, která na nich chtěla postavit velkokapacitní úložiště zkapalněného zemního plynu. Nádrže ale nakonec u Žatce nevyrostly. Majitel žatecké synagogy získal prestižní cenu za její obnovu. Proměna je úžasná Dalším záměrem, který se v zóně Triangle delší dobu připravuje, je výroba vodíku a na něj navázané provozy plnění, skladování a distribuce. Za projektem s názvem H2 Triangle, který je jedním ze strategických v Ústeckém kraji při přechodu k bezemisním technologiím, stojí společnost For H2Energy. V minulých dnech požádala Krajský úřad Ústeckého kraje o stanovisko v rámci posuzování vlivu na životní prostředí. Součástí areálu ve středí části zóny Triangle má být vědecko – výzkumné centrum a výrobní haly. „V rámci projektu bychom v zóně Triangle chtěli postavit vývojové centrum na vodíkové systémy a aplikační haly. Pro testování chceme vyrábět vlastní vodík. Plánujeme vystavět i čerpací stanici pro auta s pohonem na vodík,“ popsal před časem zástupce společnosti For H2Energy Tomáš Krenc. Výstavba areálu je rozvržena do několika etap. Nový jízdní řád přinese na Lounsku a Žatecku revoluci, propojí tarif čtyř krajů Vodík vyprodukuje elektrolyzér, k výrobě je třeba voda a elektřina. „Aby měl celý projekt smysl, samozřejmě půjde o zelenou elektřinu. Tu primárně získáme z fotovoltaiky, panely umístíme na střechy a stěny hal,“ vysvětlil Krenc. Pokud nebude svítit slunce, chce společnost nakupovat přes distribuční síť „zelenou“ elektrickou energii přímo od výrobců, například provozovatelů větrných elektráren. Zbytkem po proměně vody na vodík je kyslík, který se vypustí do vzduchu. „V další fázi plánujeme i jeho využití. Také je to energie,“ dodal Krenc. V průmyslové zóně Triangle u Žatce nyní působí 13 firem, které většinou v automobilovém průmyslu zaměstnávají více než pět tisíc lidí. Z celkových 364 hektarů zbývá na prodej 80 hektarů volných ploch. Mohlo by vás zajímat: V lounské Husovce otevře výprodejová prodejna potravin, zamíří tam i pošta Zdroj: Deník/Petr Kinšt

