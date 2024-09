Aktuálně probíhala druhá část analýzy, která se v Žatci zaměřila na rodinné domky. Napověděla, že polovinu odpadu z černých kontejnerů na směsný odpad lze ještě vytřídit. „Roztříděním vyvezených nádob na směsný komunální odpad se ukázalo, že v kontejnerech u rodinných domků skončila téměř polovina objemu, který lze vytřídit – konkrétně šlo o 48 procent z celkové váhy 192 kilogramů,“ uvedla žatecká radnice.

Podle žatecké radnice třídění odpadu nefunguje špatně, město získává dokonce úspěchy v soutěžích, ale mohlo by být ještě mnohem lepší. „Souhrnně lze ale obě analýzy shrnout do závěru, že současný přístup města k třídění odpadu, tedy nabízet lidem nádoby na recyklaci co nejvíc, dává smysl. Čím blíže mají lidé nádoby na recyklaci, tím více třídí – o tom svědčí právě více vytříděného odpadu v rodinných domcích než na sídlištích,“ shrnula výsledky radnice.

Za rok 2022 žatecká radnice zaplatila za odpady celkem 33 milionů korun. Podle radnice jednou z cest, jak náklady nezvyšovat, a tedy ani poplatky pro obyvatele, je právě více třídit. Tedy, že čím více lidé budou třídit, tím menší bude tlak na zdražování odvozu odpadu, říká radnice. Roční poplatek za osobu je v Žatci ve výši 900 korun.

Ještě hůře než rodinné domky skončila přitom v první části analýzy letos na jaře sídliště. Tam dokonce dvě třetiny odpadu v černých popelnicích šlo ještě dál vytřídit.