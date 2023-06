/FOTO, VIDEO/ Dlouho zanedbaný žatecký malý parčík u kostela sv. Jakuba v Tyršově ulici prokoukne. První práce na kompletní obnově už začaly, hotovo má být na podzim. Nová bude vyhlídková terasa, zeleň i mobiliář.

Parčík v Tyršově ulici v Žatci dostává novou podobu. | Video: Deník/Hynek Dlouhý

Dělníci už začali pracovat na odstraňování omítek z obvodové zdi. „Před zdí vznikne vyvýšená terasa,“ informoval mediální zástupce Žatce Tomáš Kassal.

Vysázeny budou také nové záhony, přibude lavička s květináči. „V srpnu se počítá s vytvořením nových mlatových cestiček, které nahradí současnou centrální cestu. K dokončení všech prací, jejichž součástí bude také výsadba nové zeleně, dojde na podzim,” dodal Tomáš Kassal.

Lidé obnovu parčíku vítají, byl dlouho zanedbaný. „Byl tam často nepořádek, scházeli se tam dříve různé party. Je jenom dobře, že se to upraví,“ myslí si Kamil Ledvinka. „Bude to pěkné místo pro odpočinek. Je tam klid, snad se to povede. Určitě je dobře, že se to dělá,“ přidala se Lucie Andělová, která kolem kostelíka a parčíku často prochází.