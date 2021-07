Městská restaurace U Orloje v Žatci, která je součástí komplexu Chrámu chmele a piva, by mohla otevřít v polovině července.

Hosté na zahrádce restaurace U Orloje. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Petr Kinšt

Ve dvou kolech výběrového řízení neprojevil o dlouhodobý pronájem provozu nikdo zájem, podle místostarosty Jaroslava Špičky se město pokusí sehnat někoho na krátkodobý pronájem. „Ještě zjišťujeme, zda je to možné. Ale chtěli bychom, aby restaurace byla v letní sezoně otevřená. Konkrétního zájemce na krátkodobý pronájem nemáme, věřím, že se najde,“ sdělil místostarosta s tím, že záměrem je, aby měl restauraci v pronájmu do podzimu. Pak by se výběrové řízení na dlouhodobý pronájem zopakovalo.