Po rekonstrukci vodovodu a kanalizace má následovat kompletní renovace frekventované žatecké ulice.

Část ulice Otokara Březiny, od křížení s ulicí Bratří Čapků až k ulici Volyňských Čechů, bude od poloviny března do konce května úplně uzavřena. | Foto: se svolením MÚ Žatec

Nové chodníky, silnice, ale také osvětlení a zeleň. Kompletní rekonstrukcí má letos projít žatecká ulice Otokara Březiny. Ještě předtím tam ale proběhne výměna vodovodu a kanalizace, vytížená ulice bude proto několik měsíců zavřená. Opravy sítí mají probíhat od poloviny března do začátku léta, kompletně hotovo má být do konce roku 2023.

Oprava vodovodu a kanalizace proběhne ve dvou etapách. Na úseku od křižovatky s ulicí Bratří Čapků k ulici Volyňských Čechů se začne pracovat už ve středu 15. března, tato část ulice bude bude úplně uzavřená. „Úplná uzavírka je tam plánována do 29. května,“ informovala žatecká radnice.

Žatec opět čeká několikaměsíční objížďkové peklo. V březnu se zase zavře Pražská

Druhá část renovace sítí, od ulice Volyňských Čechů k ulici Jaroslava Vrchlického, pak má probíhat od 10. dubna do 16. června. V této části bude částečná uzavírka, průjezd tam bude možný.

Část lidí v Žatci si stěžuje, že uzavírek je v poslední době ve městě hodně. Zmiňují například nyní omezení v Husově ulici, chystá se opět dlouhodobá uzávěra Pražské ulice. „Pořád je někde něco zavřené. Když je to pak na více místech najednou, není to podle mého dobře. Na objížďkách se to ucpává. A přitom rozbitých ulic je pořád hodně,“ myslí si například Luboš Paclt.

Patříte mezi 4000 lidí v Žatci, kteří nezaplatili za odpad? Pozor na exekuci

Radnice reaguje, že řada akcích je nutných z důvodů špatného stavu sítí, navíc o investicích často ani nerozhoduje, nedělá je město. „Omlouváme se za komplikace v ulici Otokara Březiny, které jsou s opravou spojené. Zároveň ale to, že Severočeská vodárenská společnost v Žatci tolik investuje do obnovy svých sítí, znamená, že město může může následně opravovat a vylepšovat ulice, kde už jsou sítě hotové,“ uvedl žatecký starosta Radim Laibl.

Také v ulici Otokara Březiny by na renovací sítí měly navázat práce na rekonstrukci ulice. Nové povrchy mají dostat chodníky i silnice. Budovat se mají parkovací stání, modernizací má projít veřejné osvětlení. Úpravou má projít také zeleň v lokalitě. „Vše by mělo být hotové v letošním roce,” dodala radnice.