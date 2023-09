Město Žatec je na seznamu památek UNESCO. Rozhodlo se o tom dnes, v pondělí 18. září dopoledne, na zasedání výboru světového dědictví v Rijádu, v hlavním městě Saudské Arábie.

Město Žatec a krajina žateckého chmele včetně vesnic Stekník a Trnovany jsou na seznamu UNESCO. | Video: Deník/Petr Kinšt

Na prestižní seznam světového kulturního dědictví byly zapsány město Žatec a krajina žateckého chmele včetně vesnic Stekník a Trnovany. Jedná se o první chmelařskou krajinu na světě s tímto prestižním oceněním. Česká republika se díky tomu dočkala sedmnáctého zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO.

„Žatec o tento zápis usiloval 16 let. Že se vše povedlo dotáhnout do úspěšného konce, za to si zaslouží obrovské díky a pochvalu všichni, kdo se na přípravě nominačních dokumentů podíleli. Vážím si jejich práce a nasazení, chci jim poděkovat jménem celého Žatce,“ zdůraznil starosta města Radim Laibl. „Pro město Žatec a obec Zálužice, na jejímž území se nachází chmelařská krajina, znamená zápis na seznam UNESCO, krom prestižní značky, také potenciál dalšího rozvoje a silné turistické pozice v rámci Ústeckého kraje i České republiky. Díky nominaci byl Žatec úspěšný v získávání dotací na obnovy památek ve městě z evropských programů, příkladem je radnice, nebo probíhající obnova kláštera. V následujících letech se chceme zaměřit především na turistickou infrastrukturu a řešení parkování v obou komponentách,“ sdělil starosta města Radim Laibl.

Rozhodnutí Výboru pro světové dědictví potěšilo Jaroslava Špičku, site managera, tedy předsedu Steering group. „Dnešní zápis statku Žatce a krajiny žateckého chmele na Seznam světového dědictví UNESCO je významným uznáním naší kultury, historie a odkazu. Chtěl bych poděkovat celému týmu, který se na přípravě nominační dokumentace podílel. Je to výsledek mnoha let tvrdé práce, oddanosti a vášně pro zachování a oslavení tohoto jedinečného místa a jeho významu pro naši zemi. Toto ocenění je nejen pro nás, ale pro všechny hrdé Žatečany, kteří s hrdostí sdílejí toto kulturní dědictví,“ řekl Jaroslav Špička.

Žatec o zápis na prestižní seznam usiloval od roku 2007, kdy byl zapsán na indikativní seznam, tedy národní soupis lokalit, které mají celosvětový význam i ambici stát se památkou s nejvyšším významem. „Zápis byl učiněn na druhý pokus poté, co Výbor pro světové dědictví doporučil v roce 2019 nominaci přepracovat a rozšířit o chmelařskou krajinu. Právě tradice žateckého chmele je hlavním důvodem zápisu na Seznam světového dědictví,“ připomněl mediální zástupce města Tomáš Kassal.

V české delegaci v Rijádu, kterou vedla Jiřina Valentová, stálá představitelka ČR v UNESCO, byla Dita Limová, vedoucí oddělení vztahů s UNESCO z Ministerstva kultury, Monika Eretová z ministerstva kultury, zástupci Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková a Věra Kučov. Řídící skupinu nominace zastupovala bývalá žatecká starostka Zdeňka Hamousová, přítomen byl také Zdeněk Rosa z Chmelařství, družstva Žatec, který je zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele ČR, a Olga Bukovičová za město Žatec, kde působí jako koordinátorka pro světové dědictví.

Žatecká chmelařská krajina se skládá z venkovských chmelnic a malých vesnic Stekník a Trnovany. Druhou částí zapsané památky je historické centrum Žatce a průmyslová čtvrť Pražské předměstí z 19. století. „Tato rozvinutá a přetrvávající kulturní krajina a její stavební dědictví spojené s pěstováním a zpracováním chmele svědčí o tradici, která je zde praktikována více než sedm set let a pokračuje dodnes, a to i přes obrovské demografické změny v různých obdobích její historie,“ sdělila Olga Bukovičová.

„V této pozoruhodné krajině se nachází celá řada prvků od tradičních chmelnic přes budovy sloužící k sušení, balení, certifikaci a skladování chmele až po části historické dopravní sítě silnic, železnice, řeky Ohře a dalších vodních toků. Patří k nim také podpůrné administrativní, kulturní a náboženské budovy a kulturní zvyklosti,“ připomněla s tím, že krajina se specifickými budovami a stavbami spojenými s produkcí žateckého chmele dokládá úzkou interakci mezi venkovskou chmelařskou krajinou a jejím městským zázemím.