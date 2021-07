Rekonstrukce bývalého kláštera kapucínů, jenž se má proměnit v polyfunkční a robotické centrum, by měla začít letos na podzim. Předpokládaná cena za všechny práce je zhruba 80 milionů korun. Město má příslib dvou dotací v celkové výši 23,7 milionu korun.

Největší podíl zabere stavební rekonstrukce, obálky s nabídkami firem se mají otvírat v tomto týdnu. „Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, které se prodloužilo kvůli dodatečným dotazům případných uchazečů o zakázku. Obálky s nabídkami se otevírají 16. července, ale teoreticky se to může ještě posunout. Stavba začne letos, počítáme, že by to mohlo být během září,“ uvedla vedoucí odboru rozvoje žatecké radnice Kateřina Mazánková. Rekonstrukce kláštera by měla trvat dva roky, hotová by tedy měla být na podzim roku 2023.

Kvůli podstatnému nárůstu cen stavebních materiálů a prací v posledních měsících vedení města neočekává, že by nabídky ve výběrovém řízení byly výrazně nižší, než je vypočítaná cena z projektu. „Pro letošek máme na klášter z rozpočtu města vyčleněných 15 milionů korun, což by mělo stačit. Zbytek budeme platit v letech 2022 a 2023. Po vysoutěžení ceny uvidíme, může se stát, že si město vezme úvěr,“ sdělila starostka Zdeňka Hamousová.

Podle ní by se půjčené peníze mohly využít i na další velké investice, které město připravuje. Je jich celá řada. Například rekonstrukce bývalého posádkového domu armády, někdejší vojenské věznice, budovy ZŠ Petra Bezruče, město má v plánu revitalizaci okolí hradeb, chystá se rozsáhlý projekt obnovy parků a připravuje se také výstavba zcela nové sportovní haly.

Jak ale ukazují výhledy, město čekají spíš hubené roky, co se týká jeho finančních možností investovat. Letos má Žatec naplánované příjmy ve výši 404 milionů a výdaje 524 milionů korun. Schodek pokryje z přebytku hospodaření města z minulých let. Schválený rozpočtový výhled hospodaření na roky 2022 a 2023 také není pozitivní. „V roce 2022 nejsou ve výhledu žádné peníze na investice a v roce 2023 chybí dokonce tři miliony korun na provozní výdaje města,“ upozornila při schvalování rozpočtu na letošní rok Monika Naxerová z finančního odboru radnice.

V poslední době si úvěr bere čím dál tím víc měst a obcí, ani ty v okrese Louny nejsou výjimkou. Půjčené peníze využily Louny na výstavbu nové plavecké haly, úvěr, ze kterého uhradí výstavbu bytů s pečovatelskou službou a další investice, si vezmou Postoloprty. Peníze si půjčují také v menších sídlech. Úvěr mají třeba Domoušice na Lounsku, hradily z něj řadu investic.