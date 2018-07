Žatec v UNESCO? Zápis na prestižní seznam byl zatím odložen

Žatec - Výbor mezinárodní organizace doporučil nominaci rozšířit o příklady pěstování chmele.

Chmel - ilustrační foto.Foto: DENÍK/Šárka Hoblíková

Zápis města Žatce na seznam světového dědictví UNESCO se odkládá. Nominační dokumentace se musí předělat a doplnit. Rozhodl o tom Mezivládní výbor pro světové dědictví na svém právě probíhajícím jednání v Bahrajnu.

Město je kandidátem na zápis na seznam světového kulturního dědictví díky své historii pěstování a zpracování chmele. České republice výbor doporučil téma prohloubit. Některé budovy v Žatci tak z nominace vypadnou, naopak tam přibudou některé chmelnice.

„Nominace Žatce byla odložena, respektive doporučena k přepracovaní a k rozšíření o příklady pěstovaní chmele. V tuto chvíli se nominace soustředila především na zpracování chmele. Nicméně vlastní téma bylo označeno za zajímavý příspěvek, které ještě na prestižním seznamu světového kulturního dědictví UNESCO není,“ uvedla Dita Limová z ministerstva kultury.

„Získali jsme nezávislý názor na to, jak zajímavost pěstování a zpracování chmele v Žatecké oblasti vnímá mezinárodní odborné společenství,“ doplnila mluvčí resortu Simona Cigánková. Vlastní téma bylo podle ní označeno za zajímavý příspěvek do „prezentace dědictví zemědělství s přesahem do specializace města“.

„Sledoval jsem přímý přenos z Bahrajnu, některým zástupcům výboru se naše nominace hodně líbila. Pro nás je důležité, že jsme nedostali stopku a jsme pořád v hodnotícím procesu. Nominaci doděláme a doplněnou pošleme k posouzení,“ reagoval žatecký místostarosta Jaroslav Špička.

Kdy se zápis Žatce do UNESCO na Mezivládním výboru pro světové dědictví bude zase projednávat, není v tuto chvíli stanovené.

Vedení Žatce takovéto rozhodnutí očekávalo, vyplývalo totiž z dřívějších vyjádření hodnotitelů. „Z dosavadního vývoje procesu hodnocení vidím nejpravděpodobnější, že dojde k odsunutí zápisu s požadavkem přepracování a doplnění nominační dokumentace,“ uvedla nedávno starostka Zdeňka Hamousová.

Město Žatec je kandidátem na zápis na seznam světového kulturního dědictví díky své historii pěstování a zpracování chmele. Na seznam UNESCO měly být zapsány oblasti městské památkové rezervace a městské památkové zóny včetně budov spjatých se chmelařstvím, které se v nich nacházejí. A také bývalý pivovar Dreher u západního vlakového nádraží. Celkem devět desítek budov.

Hodnotitelé ale navrhli, aby oblast městské památkové rezervace byla ze seznamu vyjmuta. Počet budov se tak sníží. „Zřejmě některé budovy v Žatci z nominační dokumentace vyřadíme. Nyní jsou trendy nezapisovat stavby jako takové, kterých je na seznamu UNESCO už hodně, ale spíš přírodní krajinné prvky. V našem případě to znamená chmelnice,“ vysvětlila Hamousová.

Hektary chmelnic pro zápis

Město už má vytipovanou lokalitu s chmelnicemi, kterou do dokumentace zahrne. O jak vysokou výměru chmelnic půjde, zatím není jasné. Zřejmě o desítky a možná stovky hektarů.

Kromě Žatce se z Česka o zápis na seznam světového dědictví UNESCO uchází také Hornický region Krušnohoří. Ve druhé polovině roku chtějí nominační dokumentaci odevzdat také Slavné lázně Evropy, mezi něž se řadí mimo jiné Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně. Česko má dosud na seznamu nemovitých památek UNESCO dvanáct zápisů.